Gehört ebenfalls zu Ubisofts "Uplay Plus"-Spielekatalog: "Assassin's Creed Odyssey". (Ubisoft)

Jeder will ein Stück vom digitalen Kuchen - auch Ubisoft: Auf der Spielemesse E3 kündigte der französische Publishing-Riese an, bald einen eigenen Abo-Service etablieren zu wollen - und zwar nach dem Vorbild von bereits existenten Angeboten wie „EA Access“ von Electronic Arts.

Für eine fixe monatliche Gebühr bekommt der Kunde Zugriff auf einen nicht unerheblichen Teil von Ubisofts Spiele-Katalog - prominente Reihen wie „Far Cry“ oder „Assassin's Creed“ sind natürlich mit von der Partie. Auch Software-Perlen wie die Deluxe Edition von „Anno 1800“, „Child of Light“ oder die drei „Brothers in Arms“-Teile finden sich unter den über 100 Games, auf die man mit „Uplay Plus“ Zugriff erhält.

Am 3. September startete der Dienst - allerdings ist seitdem einiges schief gegangen. Zu den fast schon obligatorischen Server-Problemen (angeblich hat man den Ansturm unterschätzt) gesellen sich Schwierigkeiten beim Ansteuern der Seite. Auch bei dem eigentlich in Aussicht gestellten kostenlosen Probemonat zickt die Plattform: So haben viele User berichtet, der Konzern hätte schon jetzt den Mitgliedsbeitrag abgebucht - einen Monat früher als angekündigt.

Wer sich für das Angebot interessiert, tut vermutlich gut daran, wenn er noch ein wenig abwartet. Das große Interesse an „Uplay Plus“ dürfte Hersteller Ubisoft aber trotz all der offenkundigen Schwierigkeiten freuen: Die Akzeptanz für derartige Angebote scheint zu steigen, obwohl die im Abo enthaltenen Spiele streng genommen nicht in den Besitz des Kunden übergehen. Noch diesen Herbst wird sich mit Apple Arcade vermutlich das nächste potente Abo-Programm hinzugesellen - allerdings nur für Geräte mit iOS oder MacOS als Betriebssystem.