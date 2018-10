Blutsaugende Piraten bitten zum Tanz: Die neue Erweiterung für "Total War: Warhammer 2" lädt Fantasy-Feldherren am 8. November an die Vampirküste. (Sega / Creative Assembly)

Joho und ne Buddel voll ... Blut! Sega und Creative Assembly haben die nächste Erweiterung für ihr fantastisches Strategie-Spektakel „Total War: Warhammer 2“ angekündigt. Die hört auf den vielsagenden Titel „Curse of the Vampire Coast“ („Fluch der Vampirküste“). Kein Wunder, denn zu Untoten mutierte Piraten sind die Stars des Add-Ons. Ebenfalls mit dabei: gefährliche Meeres-Bestien, vier legendäre Piratenanführer sowie jede Menge neue Spielmechanismen. Darunter vor allem ein neuer Magie-Zweig und frische Gameplay-Elemente für Seebären. Außerdem dürfen sich „Warhammer“-Generäle über allerlei neue Werkzeuge und eine wunderbar gruselige Kampagne freuen.

Den Entwicklern zufolge ist „Curse of the Vampire Coast“ sowohl in der „Eye of the Vortex“- als auch der „Mortal Empires“-Story spielbar. Bereits am 8. November dürfen „Warhammer“-Kapitäne an der Vampirküste vor Anker gehen.