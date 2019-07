Seine Geduld hat sich ausgezahlt: Moses Pelham wurde in einem 20 Jahre andauernden Rechtsstreit mit Kraftwerk nun vom Europäischen Gerichtshof Recht gegeben. Streitfall war Sabrina Setlurs Song "Nur mir" (1997), auf dem Pelham ein zweisekündiges Sample eines Kraftwerk-Songs benutzte. (Detlef Kempke)

Dass 20 Jahre ein für den menschlichen Verstand kaum vorstellbares Vielfaches von zwei Sekunden ist - dafür braucht man kein großer Mathematiker zu sein. Und dennoch stehen diese beiden Zahlen nach einem Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) in einer erstaunlichen Verbindung. Denn der seit mehr als zwei Jahrzehnten andauernde Rechtsstreit zwischen HipHop-Pionier Moses Pelham und den Elektropop-Legenden von Kraftwerk scheint nun endlich ein Ende gefunden zu haben. Im Zentrum des Interesses stand ein zweisekündiger Soundschnipsel aus dem Kraftwerk-Song „Metall auf Metall“, den sich Pelham für den Song „Nur Mir“ von Sabrina Setlur 1997 mittels der Technik des Samplings zu eigen machte. Der EuGH entschied nun zugunsten Pelhams und zog damit die Kunstfreiheit der Eigentumsgarantie vor.

Im konkreten Fall der beiden Songs liege laut EuGH keine Kopie vor. Stattdessen würden nur Musikfragmente in geänderter Form benutzt, was ein „neues und davon unabhängiges“ Endprodukt ergebe. Daher sei die Neuverwertung des Tonschnipsels von der Kunstfreiheit abgedeckt, auch ohne die Einwilligung des Originalkünstlers, so die Richter in der Urteilsbegründung.

Kraftwerk revolutionierten mit ihren Elektro-Sounds die Musik. In einem Urheberrechtsstreit mit Produzent Moses Pelham mussten sich die Poppioniere nach mehr als 20 Jahren Rechtsstreit nun vor dem Europäischen Gerichtshof geschlagen geben. (Getty Images)

Langer Atem

Ralf Hütter und Florian Schneider-Esleben von Kraftwerk waren unter Berufung auf Urheberrechtsverletzung bereits 1998 gegen Produzent Moses Pelham vor Gericht gezogen. Während einer Klage auf Unterlassung, Schadensersatz und Herausgabe der Tonträger zunächst vor dem Bundesgerichtshof stattgegeben wurde, wurde das Urteil 2016 vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben. Damit wurde der Rechtsstreit allerdings nicht beendet, sondern an den EuGH weitergegeben, der nun eine Empfehlung für ein abschließendes BGH-Urteil aussprach.

Sampling ist eine Musiktechnik, die sich ursprünglich aus dem HipHop-Genre entwickelte. Dabei wird eine kurze Sequenz aus einem bereits bestehenden Werk herausgefiltert, um es anschließend in abgeänderter Form und in Kombination mit anderen Instrumenten einzusetzen.