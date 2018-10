Uschi Glas wurde durch die "Winnetou"-Filme einst zum Star. (BR / Roberto Ferrantini)

Kai Pflaume in Jubiläumsstimmung: Bereits zum 30. Mal wird die beliebte Familienshow „Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell“ nun mit einer neuen Ausgabe am Samstagabend ausgestrahlt. Ehrensache, dass zum Jubiläum besonders illustre Gäste gegen die forschen jungen Herausforderer antreten. So stellt sich unter anderem Schauspielerin Uschi Glas, die 1966 mit ihrer Kult-Rolle als „Halbblut Apanatschi“ an der Seite von Pierre Brice und Lex Barker deutschlandweit berühmt wurde, einem „Winnetou-Duell“. In einem Zweikampf rund um sein Friedrich-Schiller-Wissen tritt der Schauspiel-Grandseigneur Mario Adorf an. Und ins Schwitzen dürften die beiden Country-Rocker Alec Völkel und Sascha Vollmer (The BossHoss) geraten: Die Musiker müssen sich einem „Doppelklappmesser“-Duell im Kampf gegen eine junge Sportskanone stellen.