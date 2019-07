Im fiktiven Staat Gilead wurde ein brutales System von Gewaltherrschaft errichtet. Die wenigen verbliebenen Frauen, die noch Kinder gebären können, werden von einer zynischen Herrscherschicht missbraucht. Doch einige begehren auf. So wie die unbeugsame Desfred (Elisabeth Moss). (2018 MGM & Relentless Prod., LLC. THE HANDMAID'S TALE TM MGM./Fox/Take Five/2016 Hulu)

Nachdem die US-Hitserie „The Handmaid's Tale - Der Report der Magd“ hierzulande in der Vergangenheit nur zum Streamen, Leihen oder Kaufen verfügbar war, hat sich Tele 5 nun die Rechte an der deutschen Erstausstrahlung gesichert. Ab dem 18. Oktober wird der Privatsender die zehn Episoden der ersten Staffel an fünf aufeinanderfolgenden Freitagen in Doppelfolgen, jeweils um 22.05 Uhr, im Free-TV zeigen.

Die mit acht Emmys ausgezeichnete erste Season zeigt die USA in einer dystopischen Zukunft: Der fiktive Staat Gilead hat sich nach einem verheerenden Bürgerkrieg und der Machtergreifung durch religiöse Fundamentalisten in eine Diktatur verwandelt. Die totalitären Herrscher - eine reine Männerriege - entziehen den weiblichen Bewohnern alle Rechte.

Weil gleichzeitig eine mysteriöse Welle von Krankheiten den Großteil der weiblichen Bevölkerung unfruchtbar gemacht hat, werden die wenigen noch gebärfähigen Frauen auf zynische Weise zu „Gebärmaschinen“ degradiert. Als sogenannte „Mägde“ müssen sie der neuen Herrscherschicht Nachwuchs ermöglichen. In ihre aufgezwungene Rolle will sich die junge, ehemals berufstätige Mutter Desfred (gespielt von Elisabeth Moss, „Mad Men“) nicht fügen. Doch jedes Anzeichen von Auflehnung wird mit äußerster Brutalität geahndet ...

Tele 5 angelt sich noch zwei weitere Hitserien

Obwohl sich die Serie recht eng an die etwas betagte gleichnamige Buchvorlage von Margaret Atwood hält, haben die Produzenten einige Veränderungen vorgenommen, die beklemmende Bezüge zu den aktuellen gesellschaftlichen Verwerfungen in den USA der Trump-Ära zulassen. Die Kritiker weltweit waren begeistert von der hohen Qualität der Serie - insbesondere auch aufgrund der herausragenden darstellerischen Leistungen des Star-Ensembles - darunter auch Joseph Fiennes („Shakespeare in Love“) und Alexis Bledel („Gilmore Girls“). Alle weiteren Staffeln sollen laut Tele 5 ebenfalls in Zukunft auf dem Sender zu sehen sein.

Neben „The Handmaid's Tale“ hat Tele 5 noch zwei weitere potenzielle Hitserien in petto: Ab Dezember debütieren der Zeitreisethriller „Timeless“ mit Goran Visnjic und Abigail Spencer sowie das ungewöhnlich erzählte Krimiformat „Rellik“ mit Richard Dormer und Jodi Balfour im deutschen Free-TV.