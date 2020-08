Der US-Sänger und -Songwriter Justin Townes Earle ist im Alter von 38 Jahren verstorben. Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt. (Matt Winkelmeyer/Getty Images for Stagecoach)

Der Sänger und Songwriter Justin Townes Earle ist im Alter von 38 Jahren verstorben. „Mit großer Trauer informieren wir euch über das Ableben unseres Sohnes, Ehemannes, Vaters und Freundes Justin“, heißt es in einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite. „So viele von euch haben sich im Laufe der Jahre auf seine Musik und seine Texte verlassen und wir hoffen, dass seine Musik euch auch weiterhin auf euren Reisen begleiten wird.“

Earle war der Sohn des bekannten Folk-Rock-Musikers Steve Earle. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt - allerdings hatte Earle bereits in der Vergangenheit mehrfach mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. Der Sänger hinterlässt eine Ehefrau, mit der er seit 2013 verheiratet ist, sowie die gemeinsame Tochter Etta St. James Earle, die 2017 geboren wurde.

Justin Townes Earles letztes Album „The Saint of Lost Causes“ erschien 2019, insgesamt veröffentlichte der Musiker acht Alben und wurde zweimal mit dem Americana Music Award ausgezeichnet.

Auf den Social-Media-Kanälen nehmen zahlreiche Musiker und Wegbegleiter Abschied von dem Sänger. „So ein großartiger Songwriter. Er nahm mich auf zwei Tourneen mit und behandelte mich immer so freundlich“, erinnerte sich Musikerin Samantha Crain via Twitter. „Er verstand den Kampf und er verstand die Freude. In den 13 Jahren, in denen ich ihn kannte, habe ich ihn auf Gipfeln und in Tälern gesehen.“ Die Musikkritikerin Ann Powers schrieb auf Twitter: „Wir haben jemanden mit einer echten Vision verloren.“