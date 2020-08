Virtuelle Rennserie

V10 R-League: Virtuelle Rennserie will die „Champions League“ des eSports werden

teleschau

Mit einem einzigartigen Konzept will die virtuelle „V10 R-League“ die „Champions League“ für digitale Rennen werden. Schon in Kürze soll der Startschuss für die erste Saison fallen. Es geht um 100.000 Pfund an Preisgeldern.