Offenbar an "Dota 2" und dessen eSports-Meisterschaft "The International" will Steam-Betreiber Valve einen eigenen Streaming-Dienst nach Twitch-Vorbild testen. (Valve)

Was eigentlich ein interner Performance-Check von Steam-Betreiber Valve hätte werden sollen, war am 17. August für jeden sichtbar: Unter der Domain „Steam.tv“ sind User der Vertriebs- und Spiel-Plattform auf einen mysteriösen „Dota 2“-Stream gestoßen. Ob es sich dabei um die Übertragung gespeicherter Inhalte oder die eines Live-Matches handelte, war unklar. Gegenüber US-Medien wie „The Verge“ gab Betreiber Valve später zu, eine Technologie getestet zu haben, mit der sich das berühmte „Dota 2“- eSports-Turnier „The International“ live per Steam übertragen ließe.

Schon länger kursieren Gerüchte über angebliche Pläne des Steam-Betreibers, etablierten Namen wie Twitch oder Youtube mit einem eigenen Streaming-Dienst Konkurrenz zu machen. Bedenkt man, dass Streaming-Dauerbrenner wie „Dota 2“ oder „PUBG“ vor allem über Steam frequentiert werden, wäre ein derartiges Vorgehen ein cleverer Schachzug, der zusätzliche Werbe-Erträge in die Valve-Kassen spülen könnte.

Die erste Austragung der „Dota 2“-Meisterschaft „The International“ beginnt heute um 19.00 Uhr im kanadischen Vancouver. Der Preistopf dafür ist fast 25 Millionen Dollar schwer.