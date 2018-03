In "From Dusk Till Casa Bonita" will Mysterion seine kleine Schwester aus den Fängen der Vampir-Kids befreien. (Ubisoft)

Kaum haben die „South Park“-Kids um Cartman, Stan, Kyle und Kenny die „Rektakuläre Zerreißprobe“ bestanden, wartet auch schon die nächste Herausforderung auf die bunte Truppe aus Möchtegern-Superhelden: Weil die kleine Schwester von Kenny - pardon - Mysterion zu den Vampir-Kids übergelaufen ist, ziehen die Viertklässler erneut in den Kampf. Zudem hat sich das lichtscheue Gesindel ausgerechnet in Cartmans Lieblings Fress-Tempel Casa Bonita niedergelassen. Darum stehen den Freunden jetzt Auseinandersetzungen in „Black Bart's Cave“, bei den Klippenspringern und anderen Attraktionen des Themenpark-ähnlichen Restaurants bevor.

Die für 20. März angekündigte Erweiterung „From Dusk Till Casa Bonita“ wurde überdeutlich von Robert Rodriguez' trashigem Horror-Kult „From Dusk Till Dawn“ inspiriert und kann entweder separat erstanden oder als Bestandteil des Season-Passes geladen werden. Neben der zusätzlichen Story-Mission enthält das Add-On die neue „Netherborn“-Klasse, mit der „South Park“-Helden zum Gothic mutieren und okkulte Kräfte beherrschen.