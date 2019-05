Die damalige Spielwelt im Look von heute: "World of Warcraft Classic". (Blizzard)

Blizzards altgedientes MMORPG „World of Warcraft“ leidet zwar schon seit Jahren unter zunehmendem Spielerschwund, aber noch immer schart sich eine stattliche Fan-Gemeinde um den ursprünglich vor 15 Jahren veröffentlichten Multiplayer-Oldtimer. Ein Erfolg, den der Hersteller im Herbst mit einer edlen Jubiläums-Box feiert: Die schicke Collector's Edition kommt mit den üblichen 30 Tagen Test-Mitgliedschaft, außerdem sind zwei Ingame-Reittiere, ein gedrucktes Artwork, ein Maus-Pad sowie ein Pin in der Box. Highlight der Sammler-Ausgabe ist aber eine 30 Zentimeter hohe und vor allem hochwertige Statue von Feuer-Elementar Ragnoros. Wer sich für das schmucke Stück interessiert, wird in einigen Monaten im offiziellen Store des Herstellers fündig.

Wer außerdem gerne in Erinnerungen an die Gründerjahre von Azeroth schwelgt, für den dürfte der bald anstehende Release der „Vanilla“-Fassung von „World Warcraft“ interessant sein: Die wird losgelöst von der aktuellen Version des Spiels und auf eigenen Servern laufen, darum lassen sich die Charaktere wohl nicht transferieren. Aber dafür bietet „WoW Classic“ eine gelungene Kombination aus der aktuellen grafischen und der damaligen spielerischen Inkarnation des Titels. Blizzard zufolge gehen die Vanilla-Server am 27. August ans Netz, in den Monaten danach will man peu à peu Inhalte wie den „Pechschwingenhort“ oder „Naxxramas-Schlachtzug“ freischalten. Auch der nicht von Anfang an verfügbare Ingame-Store soll später nachgereicht werden.

Das 15-jährige Bestehen seines MMORPG-Hits feiert Blizzard mit einer luxuriös ausgestatteten Sammler-Edition. (Blizzard)

Eine offene Vanilla-Beta ist nicht geplant, allerdings können sich besonders neugierige Spieler über die offizielle Website für eine der kommenden Close-Beta-Phasen registrieren.