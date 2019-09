Chrissie Hyndes "Walve Bone Woe" hat dasZeug zum akustischen Oldtimer. (Warner)

„Ventilposaunen Kummer“ - ins Deutsche übersetzt wirkt der Titel von Chrissie Hyndes Album ziemlich holprig. „Valve Bone Woe“ waren die Worte, mit denen ihr Bruder den Tod des Posaunisten Bob Brookmeyer kommentiert hatte. „Ich fand, dass es der perfekte Titel für das Album war, an dem ich gerade arbeitete“, erinnert sich die Frontfrau von The Pretenders. „Valve Bone Woe“ ist eine eigenwillige Sammlung von Cover-Versionen, denen Chrissie Hynde und die sie begleitenden Musiker, auf dem Album als „Valve Bone Woe Ensemble“ bezeichnet, einen eigenen Stempel aufdrücken. Neben den Pop-Reminiszenzen „Caroline No“ von den Beach Boys, „No Return“ von den Kinks und „River Man“ von Nick Drake sind es erlesene Auszüge aus dem Great American Songbook und Jazz-Standards sowie unterschätzte Perlen, die sich Chrissie Hynde zu eigen macht.

Deutlich weniger sperrig als die deutsche Übersetzung des Album-Titels sind die Arrangements. Was die 68-Jährige aus dem Frank Sinatra-Stück „I´m A Fool To Want You“ macht ist ein klarer Höhepunkt des Albums: Mehr Gefühl kann man nicht legen in einen Song. Mit Streichern episch überhöht klingt das Ganze nach Potenzial für einen James-Bond-Song. Erfahrung damit hat Hynde ja, wie sie gemeinsam mit den Pretenders mit zwei Titeln zum 007-Streifen „Im Angesicht des Todes“ bewies.

Jazz und Hynde? Passt bestens zusammen. (Jill Furmanovsky / BMG)

Am tiefsten in die musikalische Schatztruhe greift Chrissie Hynde mit "I Get Along Without You Very Well": Der Titel von 1938 galt manchen Kritikern als das traurigste Lied, das je geschrieben wurde. Auch hier ist das Arrangement so minimalistisch, dass Chrissie Hyndes Stimme es fast allein tragen muss - was gelingt. "Once I Loved" beweist einmal mehr: Alles klingt fröhlich, sobald man es im Bossa-Nova-Rhythmus spielt - selbst Textzeilen wie "Love is the saddest thing when it goes away. Der Song ist ein Teamwork von Vinicius de Moraes und Bossa-Nova-König Antonio Jobim (bekannt für "The Girl From Ipanema").

„Ich wollte mich weiter in diesem Genre bewegen“

"Wild Is The Wind", bekannt aus dem gleichnamigen Film von 1957, wird bei Hynde zur schwermütig-sphärischen Elegie. Dagegen klingt das Original von Johnny Mathis fast schon nach banalem Easy Listening. Das heiterste Stück ist "Absent Minded Me" vom Broadway-Duo Jule Styne und Bob Merrill. Der Ohrwurm klingt hier nach einer euphorischen Musikeinlage in einem Disney-Film. Bei den beiden Instrumentals "Meditation (For A Pair Of Wire Cutters) und "Naima" von John Coltrane schweigt des Sängers Höflichkeit, um den Jazz-Musikern des Valve Bone Woe Ensembles die Ehre zu erweisen.

Die Entstehungsgeschichte des Albums wird von hinten erzählt, denn der letzte Track ist „Que Reste-T-il De Nos Amours?“ von Charles Trenet. Bereits 1999 interpretierte Chrissie Hynde die englische Version („I Wish You Love“). Das ist lange her, doch offenbar führte diese erste Liaison mit dem Jazz langfristig zum aktuellen Longplayer: „Nachdem wir 'I Wish You Love' für den 'Eye Of The Beholder'-Soundtrack (Deutsch: 'Das Auge') aufgenommen hatten, kam in mir der Wunsch auf, mich weiter in diesem Genre zu bewegen“, verrät Hynde. „Also entwickelten wir die Idee zu dem, was wir unser Jazz-/Dub-Album nennen.“ Daraus wurde die Platte „Valve Bone Woe“. Mit „wir“ meint die in Ohio geborene Interpretin sich und den Produzenten Marius de Vries, mit dem sie bereits für den Soundtrack-Song vor 20 Jahren zusammenarbeitete. Der war Keyboarder der 80er-Combo The Blow Monkeys, bevor er Popsongs schrieb und produzierte - für so unterschiedliche Acts wie Madonna, Annie Lennox, U2, Massive Attack oder Josh Groban.

Zeitlose Jazz-Eleganz trifft auf verraucht-verruchte Barpiano-Atmosphäre, epischer Streicher-Pathos auf swingende Bläser-Sätze, die mit Ausrufezeichen enden - dazu die charismatische Stimme von Chrissie Hynde und eine erlesene Auswahl von Songs aus drei Jahrzehnten: „Valve Bone Woe“ hat das Zeug zum akustischen Oldtimer.