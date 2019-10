Soll durch zusätzlichen Filter-Optionen vor verbalen Ausfällen und digitalem Hass geschützt werden: das Ökosystem der Xbox One (im Bild das S-Modell). (Microsoft)

Nicht erst seit den Anschlägen auf eine Synagoge in Halle ist sogenannte „Hate Speech“ in Netz und Gaming-Communities ein heikles Thema - oftmals sind die Anfeindungen nicht nur persönlich, sondern sogar sexistisch oder rassistisch aufgeladen. Entsprechend sind Plattform-Betreiber wie Microsoft darum bemüht, die verbalen Hass-Geschosse zumindest zu entschärfen oder am besten gleich komplett aus ihren digitalen Ökosystemen zu verbannen. Darum hat der Windows- und Konsolen-Hersteller jetzt bekannt gegeben, eine weitere Maßnahme gegen Schimpf-Tiraden oder Beleidigungen anzubieten: So können Xbox-One-Nutzer künftig zwischen verschiedenen Filter-Optionen wählen, um die Texte von anderen Usern entsprechend zu entschärfen.

Dafür bietet Microsoft ein vierstufiges System an: Bei jüngeren Gamern ist künftig standardmäßig die Voreinstellung „Friendly“ aktiviert, bei der jede Art von mutmaßlich verletzenden Inhalten ausgeblendet wird. Etwas weniger restriktiv ist die Stufe „Medium“, die zumindest gelegentliche Kraftausdrücke zulässt. Bei „Mature“ dagegen werden nur solche Schimpfworte und Phrasen aussortiert, die Microsoft eigentlich standardmäßig verbietet, während „Unfiltered“ die geballte Ladung Hass ungehindert passieren lässt und sich nur für Spieler mit besonders robustem Nervenkostüm eignet.

Außerdem lassen sich die Filterstufen separat für Mitglieder aus der Freundesliste und fremde Spieler festlegen: So ist es möglich, engen Freunden Kraftausdrücke durchgehen zu lassen („Ist ja eh nicht bös gemeint“), während man problematische Nachrichten von unbekannten Spielern entschärft oder rigoros blockt.