John Francis Daley und Jonathan Goldsteins Actionkomödie "Game Night"

Spieleabenden haftet immer etwas Spießiges an. Sie haben den Ruf die Abendbeschäftigung für gemütliche Paare zu sein, die Wert auf Entspannung statt auf Party legen. In der Actionkomödie „Game Night“ (2018) von John Francis Daley und Jonathan Goldstein verdeutlicht ein großartig aufspielendes Ensemble um Jason Bateman und Rachel McAdams - aus dem Jesse Plemons nochmal heraussticht - dass solche Abende alles andere als spießig ablaufen müssen. Dass einige Figuren etwas klischeehaft rüberkommen, schadet dem durchgängig wunderbaren Humor des Films, den ProSieben nun als Free-TV-Premiere zeigt, keineswegs.

In den ersten amüsant-charmanten zehn Minuten lernen sich Jason Bateman als Max und Rachel McAdams als Annie kennen - zwei Schauspieler, zwischen denen die Chemie einfach perfekt ist, genau wie ihr Sinn für Timing. Problemlos nimmt man ihnen das nach jeglicher Art von Spielen verrückte Liebespaar ab. Die beiden heiraten und laden ihre Freunde fortan zu einem wöchentlichen Spieleabend ein.

Max (Jason Bateman)

Da sind Kevin (Lamorne Morris) und Michelle (Kylie Bunbury), ein Ehepaar, dass sich über die gesamte Filmlänge darüber streiten wird, ob Michelle eine voreheliche Affäre mit Denzel Washington hatte - ein etwas überstrapazierter Running Gag. Zur gewinnsüchtigen Truppe gesellt sich noch Schwerenöter Ryan (Billy Magnussen), der jede Woche eine andere hirnlose, weibliche Begleitung anschleppt. Am entscheidenden Abend, als sie im Haus von Max' wesentlich erfolgreicherem Bruder Brooks (Kyle Chandler) eingeladen sind, bringt er allerdings beileibe kein Dummchen, sondern die kluge und schlagfertige Sarah (Sharon Horgan) mit.

Falscher FBI-Mann, echte Entführer

Kevin (Lamorne Morris)

Zu seinem großen Verdruss wird Max' und Michelles direkter Nachbar, der merkwürdige Polizist Gary (Jesse Plemons), nicht mehr eingeladen, seitdem sich seine bessere Hälfte von ihm hat scheiden lassen. Dennoch bekommt man ihn und auch seinen kleinen, nervigen Hund Sebastian im Verlaufe des Films noch in einigen überzogenen Slapstick-Szenen zu sehen.

Brooks hat sich etwas Besonderes für den Spieleabend ausgedacht: eine Murder-Mystery-Party, bei der er von Schauspielern entführt wird. Als Preis für die Lösung des Falls winkt sein Porsche Spyder - Max' Traumauto, das der von Minderwertigkeitskomplexen und psychisch bedingter Unfruchtbarkeit geplagte Bruder unbedingt gewinnen will.

Ryan (Billy Magnussen)

Während der FBI-Mann, der zunächst auftaucht, noch Fake ist, sind es die Entführer, die kurz darauf auf der Bildfläche erscheinen, mitnichten. Das begreift die Käsehäppchen mampfende Crew erst allmählich, was zu einigen absurden Szenen führt, die wunderbar die Lachmuskeln trainieren.

Dass Brooks wirklich in krumme Geschäfte verwickelt ist, beschert dem auch im Folgenden noch sehr wendungsreichen Film einige flott inszenierte und einnehmend gefilmte Actionsequenzen. Stark ist auch eine in einer einzigen Einstellung gedrehte Szene, in der die Spieler ein Fabergé-Ei aus einem Haus dekadenter Leute stehlen - in der Annahme, damit Brooks zu helfen. Klingt solch ein Spieleabend etwa spießig?