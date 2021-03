Am Sonntag, 11. April, um 20.15 Uhr, startet auf VOX die 14. Staffel des Erfolgsformats "Grill den Henssler". Moderatorin Laura Wontorra und Profi-Koch Steffen Henssler wollen ihre Gäste ins Schwitzen bringen. (TVNOW / Philipp Rathmer)

Bald geht es wieder los: Wie VOX nun bekannt gab, starten am Sonntag, 11. April, um 20.15 Uhr, auf VOX die neuen Folgen der beliebten Koch-Show „Grill den Henssler“. Mit dabei sind neben Profikoch Steffen Henssler, Moderatorin Laura Wontorra und dem Jury-Trio Rainer Calmund, Christian Rach und Mirja Boes auch wieder viele prominente Gäste, die im Wettkampf mit Henssler ihr kulinarisches Geschick unter Beweis stellen müssen. Tatsächlich hat die neue Staffel aber nicht nur zahlreiche Stars, sondern auch eine ganze Menge Überraschungen im Gepäck. Die große Sensation: Zum ersten Mal in der Geschichte der Show werden in diesem Jahr auch nicht-prominente Teilnehmer antreten!

Zum ersten Mal: Auch „Normalos“ dürfen hinter den Herd

In den neuen Folgen von "Grill den Henssler" halten Steffen Henssler und Laura Wontorra so manche Überraschung für die Zuschauer bereit. (TVNOW / Frank W. Hempel)

In einer Spezialfolge, die am 18. April gezeigt wird, dürfen also Hobbyköche aus ganz Deutschland zeigen, dass sie es mit Steffen Henssler aufnehmen können. Unterstützt wird die Gruppe von Star-Koch Alexander Herrmann, der neben Haya Molcho, Ralf Zacherl, Ali Güngörmüş, Kristof Mulack und dem Schwester-Gespann Nathalie und Jennifer Dienstbach zu den Coaches der Frühlings-Staffel zählt.

Natürlich haben auch die Promi-Folgen einige Highlights zu bieten. Neben einem Muttertags-Special, bei dem unter anderem Natascha Ochsenknecht und Sarah Lombardi in Begleitung ihrer Mütter antreten werden, feiert die Show im Mai auch ein Jubiläum: In der 100. Folge kehren wahre „Grill den Henssler“-Legenden wie Mario Barth und Detlef Steves zurück an den Herd.

Weitere bekannte Gesichter, auf die sich die Zuschauer in den neuen Folgen der Sendung freuen dürfen, sind beispielsweise Harald Glööckler, Désirée Nick, Marie-Luise Marjan und Jeanette Biedermann.