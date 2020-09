Die Familie Verhoven ist komplett: Paul (Lennart Betzgen), Livia (Livia Matthes), Alexander (Frederik Götz), Robert Verhoven (Heinz Hoenig) und Eva (Stephanie Japp, von links). (TVNOW / Julia Feldhagen)

Viele Darsteller waren schon bekannt, doch jetzt ist der Cast komplett: Die Schauspieler Heinz Hoenig, Martin Walde, Claudia Hiersche und Asli Melisa Uzun stehen derzeit ebenfalls vor der Kamera der neuen TVNOW-Original-Serie „Verbotene Liebe - Next Generation“. Das zeigen erste Fotos vom Set, die der Streaming-Dienst von RTL in einer Pressemitteilung teilte.

Im Zentrum der neuen Serie steht die Familie Verhoven, dessen Oberhaupt Robert (Heinz Hoenig, „Das Boot“, „Der große Bellheim“) ein Modezar und der Eigentümer des internationalen Modeunternehmens Verhoven ist, welches er hart, aber erfolgreich führt. An seiner Seite steht Ehefrau Eva (Stephanie Japp, „Bad Banks“). Ihr ältester Sohn Alexander (Frederik Götz, „Tonio & Julia“) ist stellvertretender CEO des Labels „Verhoven“, sowie Gründer und CFO beim Label „Greenlights“.

Zu Beginn der Serie verliebt sich Alexander in die hübsche, alleinerziehende Mutter Josefin Reinhard (Sina Zadra, „Familie Dr. Kleist“). Als Studentin im Fach Modemanagement unterstützt sie ihre Freundin Mia Ulrich (Anuschka Tochtermann, „Frühling“), die einen alternativen Fashion Store in Düsseldorf betreibt.

Alte und neue Figuren

Neben Alexander haben die Verhovens zwei weitere Kinder: Livia (Livia Matthes, „Der Bulle und das Biest“) arbeitet als Modedesignerin und ist Mitgründerin vom Label „Greenlights“. Nesthäkchen Paul (Lennart Betzgen, „Tierärztin Dr. Mertens“) hingegen befindet sich noch auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und wird schon bald seine eigene „verbotene Liebe“ finden..

Daneben gibt es noch Bobbi Atakan (Asli Melisa Uzun, wurde 2015 Miss Turkey Universe), die als Model und Influencerin arbeitet, und Finn Rogel (Martin Walde, „Lindenstraße“). Der Tischler ist Josefins Exfreund und Vater ihrer Tochter Ava. Neben diesen neuen wurden auch einige Auftritte von bekannten Figuren aus der zugrundeliegenden ARD-Serie „Verbotene Liebe“ bestätigt: Unter anderem werden Carla von Lahnstein (Claudia Hiersche), Ansgar von Lahnstein (Wolfram Grandezka) und Charlie Schneider (Gabriele Metzger) zurückkehren. Und auch die gefürchtete Gräfin Clarissa von Anstetten (Isa Jank) wird einen Gastauftritt haben.

„Verbotene Liebe - Next Generation“ wird bis Mitte Oktober in Düsseldorf, Köln und Belgien gedreht. Im Winter 2020 werden die 45-minütigen Folgen in wöchentlichem Rhythmus exklusiv auf TVNOW ausgestrahlt.