Perfides Verbrechen: Ein Täter überfällt die Ordensbrüder in einer Kirche. Mit einer Eisenstange und einem Schraubenzieher misshandelt er seine Opfer. (ZDF / Saskia Pavek)

Bereits seit 1967 bittet der ZDF-Fahndungsklassiker „Aktenzeichen XY ... ungelöst“, der seit 2002 von Rudi Cerne moderiert wird, aufmerksame Zuschauer um Zeugenaussagen und Beobachtungen, die bei der Aufklärung von Verbrechen helfen können. Immer wieder zeigt sich: Auch kleinste Details können die Ermittler weiter bringen. In einem neuen Fall, der in dieser Ausgabe von „XY“ mit einem Filmbeitrag dargestellt wird, ist es unter anderem eine Eisenstange, die zu neuen Informationen zur Ergreifung des Täters führen könnte. Ein unbekannter Mann war ausgerechnet in ein Haus Gottes eingedrungen. Dort brachte er mehrere Ordensbrüder in seine Gewalt. Bei dem Verbrechen ging er äußerst brutal vor. Unter anderem misshandelte er seine Opfer mit besagter Eisenstange.

Bei einem anderen Einbruch steht die Polizei noch eindeutiger vor einem Rätsel. Es geht um ein Rentnerpaar, das zu Hause ein beträchtliches Barvermögen hortet. Nicht einmal die engste Familie wusste von dem Geld. Dennoch haben die Räuber Wind davon bekommen. Die Vermutung liegt nahe, dass sie über Insider-Wissen verfügten.