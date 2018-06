Judith Rakers soll nach Informationen von "Bild.de" bald ein Kriminal-Format im Ersten moderieren. (NDR/Thorsten Jander)

Seit über zehn Jahren ist sie „Tagesschau“-Frau im Ersten und gern gesehenes Fernsehgesicht - nun sucht Judith Rakers im TV nach Kriminellen. Wie „Bild.de“ berichtet, soll die 42-Jährige bald eine neue ARD-Sendung moderieren, die Rudi Cerne und seinem ZDF-Klassiker „Aktenzeichen XY... ungelöst“ Konkurrenz macht. Die Sendung soll laut Bild „vom HR und RBB produziert werden und ab Herbst zur besten Sendezeit laufen“. Arbeitstitel des Formats, das auch die HR-Sendung „Maintower Kriminalreport“ zu Vorbild nehme, sei bislang „Kriminalreport“.

„Bild.de“ zititert einen Insider, der vom Casting berichtet: „Rakers hat total überzeugt. Und eine solche Sendung braucht einen großen Namen!“ Bereits in der vergangenen Woche soll Rakers ihren neuen Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Zudem will „Bild.de“ von den Reaktionen ihrer Kolleginnen erfahren haben: „Ihre Verpflichtung sorgt aber nicht überall für Beifall. ARD-Moderationskolleginnen, die im Casting das Nachsehen hatten oder gar nicht erst gefragt wurden, sollen verärgert sein.“ Der ARD-Deal mit Rakers, so zitiert „Bild.de“ ihr Management, sei allerdings „noch nicht fix“.