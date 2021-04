In höchster Gefahr: Das Liebespaar Thomas Magnum (Jay Hernandez) und Juliet Higgins (Perdita Weeks) gerät immer öfter unter Druck. (TVNOW / © 2018 CBS Studios Inc. and Universal Television)

Rote Ferraris, „Rick“ (Zachary Knighton) mit seinen vielen Kontakten und „TC“ (Stephen Hill) mit seinem Heli, die legendäre Titelmusik sowie der coole Hawaii-Look: Eigentlich fehlt weiterhin nur Tom Selleck im temporeichen, leidenschaftlichen, auf Hochglanz polierten Serien-Remake „Magnum P.I.“ Bei VOX geht die modernisierte Kultserie mit Jay Hernandez, in dessen Gesicht allerhöchstens gut gestutzte Stoppeln zu sehen sind, in die mittlerweile dritte Staffel.

In den 16 neuen Folgen, die erneut in deutscher Free-TV-Erstausstrahlung gezeigt werden, dreht sich wieder Vieles um knifflige Kriminalfälle, aber natürlich auch um das nicht minder komplizierte Magnum-Liebesleben.

Privatdetektiv Thomas Magnum (Jay Hernandez) lässt es auf Hawaii weiterhin entspannt angehen. (TVNOW / © 2018 CBS Studios Inc. and Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED)

Wird Juliet HIggings aus dem Paradies vertrieben?

Der ehemalige Navy Seal und Afghanistan-Veteran Thomas Magnum (Hernandez) geht unermüdlich als smarter Privatdetektiv auf Böse-Buben-Jagd. Die ehemalige MI6-Mitarbeiterin Juliet Higgins (Perdita Weeks) an seiner Seite darf dabei nicht fehlen. Schon in der vergangenen Staffel wurde rasch klar: Magnum und Higgins verbindet weit mehr als nur das Geschäftliche. Sie kamen sich privat zuletzt nah - sehr nah. Doch nun wird es kompliziert, wie viele frische Beziehungen das so mit sich bringen. Higgins droht die Abschiebung aus dem Tropen-Paradies.