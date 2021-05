BBC-Dramaserie

Verdacht auf Corona-Verstöße: Ermittlungen am Set von „Peaky Blinders“

teleschau

Am Set der BBC-Serie „Peaky Blinders - Gangs of Birmingham“ soll es zu Verstößen gegen die Corona-Sicherheitsregeln gekommen sein. Mehrere Crewmitglieder werfen den Produzenten vor, ihre Mitarbeiter in Gefahr gebracht zu haben.