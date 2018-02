Tauberbischofsheim: Ein Polizeiauto steht vor dem Schlachthof, der unter Verdacht steht, gegen den Tierschutz verstoßen zu haben. (dpa)

Der Betrieb in Tauberbischofsheim gehört zur Firma OSI in Bayern, einem Fleischlieferanten, von der McDonalds nach Angaben von "Stern TV" exklusiv seine Burger-Patties für deutsche Filialen bezieht. Die Staatsanwaltschaft hatte die Durchsuchung am Donnerstag angeordnet.

Bis zur Schließung diese Woche wurden laut Landratsamt dort täglich circa 200 Rinder geschlachtet. McDonald's bezog nach eigenen Angaben rund 30 Prozent des Fleisches. Die Restaurantkette hat ebenso wie Tierrechtsaktivisten nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen Verantwortliche des Schlachthofs gestellt. Experten hätten am Donnerstag im Anwesen nach Beweismitteln gesucht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es gehe etwa um Geschäftsunterlagen und Videomaterial. Zuvor hatte der SWR über die Razzia berichtet.

Heimlich aufgenommene Bilder

Der Schlachthof soll Aktivisten zufolge massiv gegen den Tierschutz verstoßen haben. Nach Sichtung der wohl heimlich aufgenommenen Bilder hatten die Behörden die sofortige Schließung verfügt. OSI kündigte am Mittwoch eine Untersuchung an: "Auch wenn wir das Videomaterial nicht gesehen haben, finden wir die Anschuldigungen beunruhigend und haben die Produktion im Schlachthof (...) vorübergehend gestoppt."

Anlass der Schließung waren vom Verein Soko Tierschutz mit versteckten Kameras gedrehte Bilder, die am Mittwochabend bei "Stern TV" zu sehen waren. Darauf ist zu sehen, dass sich Rinder beim Einstich in den Hals und beim Ausbluten bewegen - das hält der Vorsitzende Friedrich Mülln für einen Hinweis, dass sie nicht richtig betäubt sind. Ein McDonald's-Sprecher sagte: "Die uns vorgelegten Aufnahmen aus dem Schlachthof beinhalten auch aus unserer Sicht gravierende Verfehlungen." Diese seien nicht akzeptabel. (dpa)