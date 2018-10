Verkauft sich trotz Verzicht auf eine Singleplayer-Kampagne bisher solide, bleibt allerdings hinter dem Vorgänger "WW 2" zurück: "Call of Duty: Black Ops 4". Vor allem die physischen Produktverkäufe schwächeln. (Activision / Treyarch)

Für „Black Ops 4“ hat Activision zum ersten Mal in der Seriengeschichte von „Call of Duty“ auf den klassischen Singleplayer-Modus verzichtet. Stattdessen bringt der Titel mehr Multiplayer-Features mit, darunter vor allem ein „Fortnite“- und „PUBG“-ähnlicher „Battle Royal“-Modus. Die Presse reagiert bisher überwiegend positiv auf den Titel (86 Prozent auf Metacritic für die PS4-Fassung), bei der Community hält sich die Begeisterung aber in Grenzen - hier rangiert die weltweite Durchschnittswertung bei ungefähr fünf von zehn möglichen Punkten.

Trotzdem ist „Black Ops 4“ erfolgreich an die Spitze der britischen Spiele-Charts vorgestoßen - und die dienen als zuverlässiges Indiz für den Verkaufserfolg in allen europäischen Territorien. Allerdings liegen die „Black Ops 4“-Zahlen im klassischen Einzelhandel bei nur etwa 50 Prozent desjenigen Niveaus, das man im Vorjahr mit dem erfolgreichen „WW2“ verbuchen konnte. Allerdings haben die Online-Verkäufe des Titels laut Activision dafür spürbar angezogen. Das würde tatsächlich zur neuen Ausrichtung des Spiels passen, denn gerade „Battle Royal“-begeisterte Gamer sind es gewohnt, ihre Games aus dem Internet zu laden. Mit dem feinen Unterschied allerdings, dass ein „PUBG“ nicht mal die Hälfte dessen kostet, was Activision für seinen neuen Shooter aufruft. „Fortnite“ von Epic und People can fly gibt es gleich ganz umsonst.

Während „Black Ops 4“ aktuell den Spitzenplatz der britischen Charts okkupiert, rangiert „FIFA 19“ auf Position 2, „Assassin's Creed: Odyssey“ auf Platz 3. Dahinter kommen „WWE 2K19“, „Forza Horizon 4“, „Marvel's Spider-Man“, „Super Mario Party“, die Switch-Version der „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“, „Shadow of the Tomb Raider“ und Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“.