Am 22. November wird zum ersten Mal der "International Music Award" verliehen. In der Jury sitzt auch der deutsche Rapper Cro. (Andreas Rentz / Getty Images)

Über ein Jahr nach dem Aus des wichtigsten deutschen Musikpreises Echo steht jetzt eine neue Preisverleihung in den Startlöchern: Wie das Musikmagazin „Rolling Stone“ ankündigte, sollen am Freitag, 22. November, die ersten „International Music Awards“ (kurz: IMA) verliehen werden. Die wichtigsten Kriterien bei diesem Musikpreis seien nicht die Genres oder die Verkaufszahlen, sondern „Leidenschaft, Haltung und Innovation“.

Beim IMA werden die Künstler in acht neuen Kategorien ausgezeichnet: Commitment, Style, Future, Sound, Hero, Visuals, Beginner und Performance - und nicht, wie sonst üblich, in „Album des Jahres“ oder „Hit des Jahres“. Im IMA Panel sitzen zahlreiche internationale Künstler und Musikexperten, die entscheiden, wer für die verschiedenen Kategorien nominiert wird. Darunter befinden sich unter anderem Cro, Liam Gallagher, Joy Denalane, Rufus Wainwright und Charli XCX. Ihre Shortlists aus jeweils drei Künstlern pro Kategorie geben sie an die Mitglieder des IMA Boards, bestehend aus renommierten Journalisten und Journalistinnen, die dann über den Preisträger entscheiden. Den Sieger in der Kategorie Performance bestimmen die Zuschauer. Die Verleihung am 22. November wird per Live-Stream aus der Berliner Verti Music Hall gesendet.

Bei der letzten Vergabe des Echos im April 2018 stand der Musikpreis unter starker Kritik. Grund dafür waren die Rapper Kollegah und Farid Bang, die mit ihrem schlagzeilenträchtigen Auftritt und dem Album „Jung, brutal, gutaussehend 3“ für Kontroversen sorgten. Trotzdem gewannen sie den Preis in der Kategorie „Hip-Hop/Urban national“. Zahlreiche Künstler gaben ihre gewonnenen Preise zurück, was letztendlich zur Abschaffung des Echos führte.