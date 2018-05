Es passierte wie aus dem Nichts. Eigentlich drehte Bela Klentze sich noch recht gemütlich hinein in den sonst so schnellen Quickstep. Doch ein falscher Schritt - und autsch! Der Soap-Darsteller fasste sich an das rechte Knie. Tanzpartnerin Oana Nechiti blickte besorgt. Klentze musste seinen Tanz abbrechen. (Florian Ebener/Getty Images)

Die elfte Staffel der Tanzshow „Let's Dance“ steht unter keinem günstigen Stern. Erneut muss ein Kandidat die Segel streichen, weil der strapazierte Körper streikt. „Es bricht mir mein Löwenherz, dass Oana und ich nicht weiter bei 'Let's Dance' tanzen können“, lässt sich Soap-Star Bela Klentze (29) in einer RTL-Mitteilung zitieren. Der „Alles was zählt“-Darsteller hatte sich am vergangenen Freitag bei einem Quickstep am Knie verletzt. Einer weiteren Teilnahme schoben die Ärzte nun den Riegel vor.

Vom Ausscheiden des Duos Bela Klentze und Oana Nechiti (30) profitieren Iris Mareike Steen und Profi-Partner Christian Polanc (40). Die „GZSZ“-Schauspielerin war in der vergangenen Ausgabe eigentlich ausgeschieden, rückt nach dem verletzungsbedingten Aus nun aber doch wieder in den Wettbewerb. „Natürlich freue ich mich total darüber, dass ich jetzt doch weiter tanzen darf“, erklärt die 26-jährige gebürtige Hamburgerin. „Es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht und mich sehr erfüllt, deshalb ist das wirklich ein Geschenk. Aber es tut mir schrecklich leid für Bela und Oana. Ich hoffe so sehr, dass es ihm ganz schnell wieder besser geht.“

Die Minuten und zwei Promi-Tänze vergingen. Dann kamen Klentze und Partnerin Oana Nechiti doch wieder aufs Parkett. "Ich bin jetzt nochmal extra getaped worden und habe drei Spritzen reingejagt bekommen", sprach der 29-Jährige. (Florian Ebener/Getty Images)

Zuvor musste in der aktuellen „Let's Dance“-Staffel Jimi Blue Ochsenknecht wegen eines Ermüdungsbruchs im Fuß aufgeben. Klentzes Partnerin Oana Nechiti ließ sich wegen eines eingeklemmten Wirbels kurzzeitig vertreten. Bela Klentze hatte es vergangene Woche nach seiner Verletzung noch mal mit Spritzen im Knie versucht und war von den Zuschauern weitergewählt worden.