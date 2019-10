Fledermausmann (Ben Affleck, links) trifft Übermensch (Henry Cavill): "Batman v Superman: Dawn of Justice" handelt vom Gipfeltreffen zweier rivalisierender Superhelden im Dienst des Guten. Doch auch das hat seine dunkle Seite. (ProSieben / Warner Bros.)

Superman fährt niemand so einfach um, nicht einmal Batman. Als er im Batmobil in hoher Geschwindigkeit auf ihn zuhält, prallt er einfach ab. Der gepanzerte Wagen zerschellt zum Schrotthaufen. Frustriert zwängt sich Batman raus, reckt die klobigen, metallverstärkten Fäuste - und sieht sich sogleich gegen eine Betonmauer geschleudert. Der Fledermausmann wird tief in die Trickkiste greifen müssen, um dem Übermenschen beizukommen ... Auch wenn der Zoff zwischen den beiden Heroen in „Batman v Superman: Dawn of Justice“ (2016) dramaturgisch nicht vollends motiviert ist - als metapyhsisches Kräftemessen funktioniert die „Man of Steel“-Fortsetzung grandios. ProSieben zeigt das Aufeinandertreffen der Comic-Giganten in einer Wiederholung zur besten Sendezeit.

Vor anderthalb Jahren hat Superman alias „Daily Planet“-Reporter Clark Kent (Henry Cavill) die Menschheit gerettet, aber zu einem gigantischen Preis: der Zerstörung der Städte Metropolis und Gotham. Und jetzt lässt er sich auch noch wie ein Gott verehren. Milliardär Bruce Wayne (Ben Affleck) kosteten Supermans brachiale Aktionen ein Unternehmensgebäude und trotz Warnungen einige seiner Mitarbeiter das Leben.

Inkognito: Als Journalist Clark Kent (Henry Cavill, rechts) arbeitet Superman für Perry White (Laurence Fishburne). (ProSieben / Warner Bros.)

Erst zweifeln Wayne und sein technisch hochbegabter Assistent Alfred (Jeremy Irons) bloß an der Rechtschaffenheit Supermans. Doch das öffentliche Idol erscheint schwer kompromittiert, als sich bei einer öffentlichen Anhörung zu seinen Taten ein schwerer Terroranschlag ereignet. In der Maske Batmans will Wayne den vom Helden auf den Status des Staatsfeindes gefallenen Superman auslöschen.

Bombastisch in Szene gesetzt

Batman (Ben Affleck) wappnet sich zum großen Gefecht. Und ahnt nicht, dass er in Wahrheit den falschen Feind bekämpft... (ProSieben / Warner Bros.)

An dessen Unschuld glaubt nur Kents Kollegin und Geliebte Lois Lane (Amy Adams), weil sie einen Beweis für die Terrorpläne des jugendlichen, übergeschnappten Erfinders und Unternehmergenies Lex Luthor (Jesse Eisenberg) hat. Dieser Bedrohung der Menschheit dürften Batman und Superman nur gemeinsam im Trio mit Wonder Woman (Gal Gadot) beikommen.

Dass die beiden Herren nicht miteinander auskommen, wirkt mitunter an den Haaren herbeigezogen. Aber es erfüllt einen Zweck, den Regisseur Zack Snyder und seine Tricktechniker verlockend zu inszenieren wissen: den spektakulären Zusammenprall von universellen Charakteren. Superman verkörpert eine Übermacht, deren Einfalt das Gute garantiert, aber auch für die Intrige anfällig macht.

Superman (Henry Cavill) alias Clark Kent hat die Menschheit errettet - doch nicht alle sehen in ihm den Helden, der er ist. (ProSieben / Warner Bros.)

Batman stützt sich auf Kapital, Technik und List. Der wahre Teufel steckt indes in der intelligenten Hybris Luthors. Und Wonder Woman fesselt im Wortsinn mit ihrer Energie. In diesen Gestalten findet sich vielleicht fantastisch verdichtet, was die Welt in ihren Geschicken bestimmt, mal zur einen, mal zur anderen Seite ausschlagend.

Ben Affleck hat das Helden-Kostüm mittlerweile abgelegt. Robert Pattinson wird stattdessen im geplanten Solo-Film des dunklen Rächers unter der Ägide von Matt Reeves das Verbrechen in Gotham City bekämpfen. Wann genau „The Batman“ ins Kino kommen soll, ist derzeit noch ungewiss. Fest steht allerdings, dass Gal Gadot im kommenden Sommer erneut das Lasso der Wahrheit schwingen wird: „Wonder Woman 1984“ startet am 11. Juni 2020 in den hiesigen Lichtspielhäusern.