Auch zwei Tiger sind offenbar aus ihrem Gehege im Zoo entkommen. (dpa)

Erst verbreitet sich Panik, dann kommt gegen 14 Uhr die Entwarnung und nochmal zwei Stunden später stellt sich heraus: Die angeblich aus ihren Gehegen entkommenen Raubtiere in der rheinland-pfälzischen Eifel waren gar nicht aus ihren Gehegen entkommen. Zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar sollten nach ersten Erkenntnissen am Freitag aus dem Zoo in Lünebach ausgerissen sein. Allein ein Bär sei wirklich ausgerissen, teilte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld, Andreas Kruppert, am Freitagnachmittag mit. Der Bär wurde auf einem Weg im Zoo erschossen.

Doch wie konnte es zu der Fehlmeldung kommen? Dass die Tiere doch nicht ausgebrochen waren, sei wegen der Überschwemmungen zunächst nicht erkennbar gewesen, sagte Bürgermeister Kruppert. Über der Eifel hatte zuvor ein großes Unwetter getobt, das in einigen Gegenden für Schäden gesorgt hatte.

Der Eifelzoo in Lünebach liegt im Westen von Rheinland-Pfalz, etwa 50 Kilometer Luftlinie nördlich von Trier entfernt. Der Zoo wirbt auf seiner Homepage mit den Raubkatzen als Attraktion. Insgesamt leben demzufolge rund 60 exotische und einheimische Tierarten auf dem etwa 30 Hektar großen Gelände. Darunter sind Sibirische Tiger und Afrikanische Löwen. Der 1972 eröffnete Zoo ist ein privater Betrieb und befindet sich in Familienhand. (dpa)

++ Zuletzt aktualisiert um 16.20 Uhr. ++