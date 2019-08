Verona Pooth verblüfft bei "Promi Shopping Queen" mit einem pikanten Geständnis. (TVNOW / Dirk Borm)

Verrücktes Geständnis in der neuen Folge der VOX-Styling-Doku „Promi Shopping Queen“: Verona Pooth kommt vor der Kamera ins Plaudern über ihre Zeit als Schönheitskönigin. Ihre größte Krone, erinnert sich die Kult-Moderatorin, habe sie 1995 von keinem anderen als dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump bekommen. Und nicht nur das ...

„Das war in Atlanta, ihm gehörte die Miss-Wahl“, spricht die 51-Jährige in die Kamera. Trump, der deutsche Wurzeln hat, sei immer zu ihr gekommen, „weil ich Miss Germany war und weil er sich für das Land interessierte“. Dann wird es pikant: „Und so hatten wir ein kleines Techtelmechtel ... aber die Geschichte will wirklich keiner hören!“ - Zu schade. Immerhin bekennt Pooth augenzwinkernd, dass sie wohl deshalb zur „Miss American Dream“ gekürt wurde. „Warum auch sonst?“

Neben Verona Pooth (links) gehen auch Sängerin Jasmin Wagner und Moderatorin Eva Brenner auf Shopping-Tour. (TVNOW / Constantin Ent.)

Die ganze Folge „Promi Shopping Queen“ wird am Sonntag, 4. August, 20.15 Uhr, bei VOX ausgestrahlt. Neben Verona Pooth stürzen sich Eva Brenner und Jasmin Wagner in das wie üblich von Guido Maria Kretschmer kommentierte Fashion-Abenteuer.