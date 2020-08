Verona Pooth wird in der ProSieben-Show "Schlag den Star" antreten. (2019 Getty Images/Matthias Nareyek)

Wer ist schlauer: Janine Kunze oder Verona Pooth? Und welche der beiden Frauen punktet wohl eher mit Geschwindigkeit und Geschick? Die ProSieben-Show „Schlag den Star“ möchte diesen Fragen auf den Grund gehen. Am Samstag, 5. September, treten die Promis live um 20.15 Uhr gegeneinander an. In insgesamt 15 Runden werden sie auf verschiedenen Wegen ihre Kräfte messen. Dem Gewinner winken letztlich 100.000 Euro.

Für Verona Pooth ist es bei weitem nicht das erste Kräftemessen: Erst vor wenigen Monaten schnitt die Moderatorin in der RTL-Sendung „Bin ich schlauer als Verona Pooth?“ besser als 59 Prozent der Deutschen ab. Außerdem beweist die 52-Jährige immer wieder ihr Talent, sich als Entertainerin, Schauspielerin oder Werbeikone neu zu erfinden.

Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze nimmt live das Duell mit Verona Pooth auf. (Clemens Bilan/Getty Images)

Janine Kunze bewies ihr Talent bislang vor allem als Schauspielerin: Nach ihrer ersten großen Rolle in der SAT.1-Comedyserie „Hausmeister Krause - Ordnung muss sein“ war die 46-Jährige in verschiedenen Film- und Serienproduktionen wie „Heldt“ (ZDF, seit 2013) oder „Barfuss“ (2005) zu sehen. Außerdem veröffentlichte sie die Bücher „Geschenkte Wurzeln: Warum ich mit meiner wahren Familie nicht verwandt bin“ (2013) und „Liebling, ich habe die Kinder verschenkt: Wie man den Familienwahnsinn als Paar übersteht“ (2019).

„Schlag den Star“ wird von Raab TV produziert. Die Moderation übernimmt Elton, die Kommentare kommen von Ron Ringguth.