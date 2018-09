"Der Mord an Daniel H. war geplant" - diesen Artikel veröffentlichte Anonymous News am Montag im Netz. (Screenshot Anonymous.ru)

Ein falsch datierter Artikel auf www.weser-kurier.de hat eine Verschwörungstheorie zum Fall Chemnitz ausgelöst. Am Montag verbreitete sich vor allem in dem sozialen Netzwerk Facebook ein Screenshot (ein Bildschirmfoto) der Webseite. Zu sehen ist ein Artikel über das Konzert am Montag in Chemnitz, bei dem verschiedene bekannte Bands wie Kraftklub und die Toten Hosen auftraten. Das Datum des Textes: der 24. August 2018, ein Freitag.

Ein Fehler, der zunächst aus verständlichen Gründe zu Verwirrung führt. Denn der Anlass des Konzertes, das in dem Artikel angekündigt wird, war der Tod eines 35-jährigen Chemnitzers am Rande eines Stadtfestes. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 26. August. Das Opfer wurde erstochen; die mutmaßlichen Täter sind ein Iraker und ein Syrer. Nach einem weiteren Verdächtigen wird derzeit gefahndet. In den Folgetagen kam es in Chemnitz zu Ausschreitungen und fremdenfeindlichen Demonstrationen - das Konzert der Toten Hosen und Co. war eine Reaktion darauf.

Wie konnte aber zwei Tage vor der eigentlichen Tat ein Artikel mit dem Datum 24. August erscheinen? Die Frage ist berechtigt. Die Antwort, die sich die Menschen im Internet zusammenreimten, ist jedoch kaum zu glauben. In Facebook-Gruppen wie "Reale Verschwörungen" und auf der rechten Internetseite "Anonymous News" wird aus dem falschen Datum eine Verschwörungstheorie: Die Medien - also der WESER-KURIER - hätten schon zwei Tage vor der Bluttat in Chemnitz davon gewusst. Die Schlussfolgerung: Der "Mord an Daniel H." sei "von langer Hand geplant" gewesen.

Es ist ein Lehrstück der irreführenden Information im Netz. Die Screenshots von der Webseite und dem Suchergebnis auf Google, das den Artikel ebenfalls mit dem Datum 24. August anzeigt, werden überall verbreitet. Die Bilder sind keine Fälschungen - die Schlussfolgerung ist jedoch falsch. Sie wird von rechten Verschwörungsseiten gezielt gestreut. "Anonymous News" ist den Recherchen des ARD-Faktenfinders zufolge eine Fake-News-Seite, die in Russland registriert ist und Falschmeldungen und Hetze verbreitet. Dahinter soll der Rechtsextreme Mario R. aus Thüringen stecken, gegen den wegen Waffenhandels und Volksverhetzung ermittelt wird.

Dabei ist die Lösung des Rätsels um das falsche Datum ziemlich einfach: Es handelt sich um einen technischen Fehler. Bei dem Artikel handelt es sich um einen Text von "Teleschau - der Mediendienst GmbH", einer Nachrichtenagentur. Er wurde durch einen automatischen Dienst auf www.weser-kurier.de veröffentlicht, und zwar am 29. August um 19.15 Uhr (siehe Screenshot aus dem Datenprotokoll der Webseite).

Das Webseitenprotokoll aus dem System von www.weser-kurier.de zeigt, dass der Artikel am 29. August 2018 erstellt wurde (unterste Zeile).

Die Anzeige des falschen Datums wird auch von Suchmaschinen wie Google übernommen. Es war also ein simpler Fehler - allerdings mit möglicherweise schweren Folgen. Denn Falschinformationen dieser Art verbreiten sich im Internet mit rasender Geschwindigkeit und lassen sich fast unmöglich wieder ausräumen. Eine Richtigstellung des WESER-KURIER unter dem Artikel und die Korrektur des Datums verfehlen ihre Wirkung. Viele haben sich ihre Meinung bereits gebildet und halten die Änderung des Datums für eine Vertuschungsaktion. "Verkauft uns nicht für blöd", schreibt ein Nutzer auf Facebook auf den Hinweis, dass es sich nur um einen technischen Fehler handelte.

Glaubt man der Anzeige auf der Webseite von "Anonymous News", wurde der Artikel über die angebliche Verschwörung am Dienstagmittag bereits fast 47.000 Mal angesehen. Und nicht wenige scheinen den Inhalt zu glauben.