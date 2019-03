Wie "Pokémon Go" und doch ganz anders: Auch mit "Harry Potter: Wizards Unite" entführt AR- und Mobile-Spezialist Niantic in die augmentierte Dimension. (Niantic / Warner)

Die magische Welt von Harry Potter läuft Gefahr, von den Muggeln gefunden zu werden. Darum hat das Ministerium für Zauberei eine neue Eingreiftruppe aufgestellt, die Rowlings Reich beschützen sowie entsprechende Hinweise vernichten soll - und diese Truppe wird von den Spielern gestellt.

Wie schon „Pokémon Go“ bedient sich auch Niantics „Harry Potter: Wizards Unite“ des etablierten Augmented-Reality-Rezepts des Entwicklers, um Gamer in die digitale Welt eintauchen zu lassen. Allerdings suchen sie anders als beim für Nintendo entwickelten Mobile-Hit nicht nach Monstern. Stattdessen zücken sie iPhone oder Android-Smartphone, um vor allem Artefakte, Wissensfragmente und Erinnerungen zu sichern, die der Enthüllung der Zauberer-Welt dienen könnten. Und anstelle der von „Pokémon Go“ bekannten Arenen bitten in „Wizards Unite“ sogenannte Festungen zum Multiplayer-Tanz: Wer diese besonderen Gebäude oder Hot-Spots in der realen Welt findet, darf sich hier an der Seite anderer Spieler mächtigen Feinden stellen.

Wie die anderen Augmented-Reality-Spiele von Niantic nutzt auch "Wizards Unite" Karten von der echten Welt, um sie mit seinem eigenen Spiele-Kosmos zu verquicken. (Niantic / Warner)

Entwickler Niantic und Hersteller Warner zufolge erscheint „Wizards Unite“ noch dieses Jahr, eine Vorab-Registrierung über Google Play ist schon jetzt möglich.