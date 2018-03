Toni Braxton - Sex & Cigarettes

Kurz und schmerzvoll: Toni Braxtons aktueller Langspieler verdient diesen Namen eigentlich nicht - immerhin ist man mit dem Anhören nach nur 30 Minuten durch. Allerdings reicht der kleinen Frau mit der großen Stimme diese halbe Stunde, um ihren Standpunkt deutlich zu machen: Mit „Sex & Cigarettes“ positioniert sich Braxton wieder einmal als Hohepriesterin des Herzschmerzes.

Eigentlich läuft es doch endlich mal ganz gut für die 50-Jährige: Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Braxton mit dem HipHop-Plattenboss Birdman glücklich liiert ist. In einer Talkshow verkündete der millionenschwere Chef von Cash Money Records sogar: „Sie ist meine Liebe, meine Soldatin, mein Leben.“ Von all dem Glück ist auf der Platte aber wenig zu hören. Stattdessen bewegt sich Braxton einmal mehr auf gewohntem Terrain: Sie gibt die betrogene, enttäuschte, von der Liebe und den Männern verratene Frau. Das kann sie gut, keine Frage - immerhin hat sie seit „Unbreak My Heart“ genug Übung in diesem Metier. Ein bisschen schade ist es aber doch.

Schöner leiden mit Toni Braxton. In Sachen Herzschmerz macht der US-Amerikanerin keiner was vor. (Universal Music)

Denn nicht nur thematisch bleibt Braxton stets auf der sicheren Seite. Auch ihre eigentlich grandiose Stimme fordert sie nur wenig heraus. Ihre Songs bleiben immer in einer Tonlage, die es ihr bequem erlaubt, wunderschön zu leiden. Warm und voluminös umschmeichelt ihre Stimme das Ohr, während sie im Titeltrack ihren betrügerischen Mann anklagt: „At least try and lie to me, lie to me“ („Versuch wenigstens, mich anzulügen“). In „FOH“ (eine Abkürzung für das weniger salonfähige „Fuck Outta Here“) liefert ihre samtweiche Stimme einen herben Kontrast zu ihren derben Worten: „Boy you must be suicidal / Is that bitch right there beside you?“

Die Midtempo-Ballade „Long As I Live“ schließlich ist so geschmeidig, dass sie kaum von den R'n'B-Balladen der späten 90-er zu unterscheiden ist. Der einzige Hinhörer - eine fast schon countryhafte Gitarre in „Deadwood“ - befindet sich schon am Anfang, sodass Braxton sich durch ein weitgehend glattpoliertes Album schmachtet und schluchzt. Das immerhin mit makelloser Darbietung.

Und dann, gerade wenn man ihr zugestehen möchte, dass sie sich immerhin treu bleibt und keiner Mode unterwirft, kommt als letzter Track die arg zeitgeistige Tropical-Club-Nummer „Missin'“. Die Discoqueen nimmt man ihr zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr ab, der Track taugt nur noch als Nachweis, dass Braxton vielleicht doch auch mal anders könnte, wenn sie nur wollte. Und diese musikalische Faulheit ist trauriger als jeder Herzschmerzsong des Albums.