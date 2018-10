Männerhort - Di. 06.11 - SAT.1: 20.15 Uhr

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Vertreibung aus dem Paradies

Jasmin Herzog

Für echte Kerle bleibt in dieser von Frauen im Shoppingwahn dominierten Welt kein Platz. Die gemeinsame Not macht erfinderisch, und so erschaffen drei Freunde ihr eigenes kleines Reich, den „Männerhort“