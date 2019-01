Adolf Rosenberg, Mitgründer der Weltmarke Porsche, war auch Werksrennfahrer von Mercedes-Benz. (SWR / Eberhard Reuß)

Adolf Rosenberger, 1900 in Pforzheim in einer assimilierten jüdischen Familie geboren, gründete 1930/31 zusammen mit Ferdinand Porsche und dessen Schwiegersohn Anton Piëch die Porsche GmbH in Stuttgart. Er hält zehn Prozent der Anteile. Doch nach dem Aufstieg der Nazis wird Rosenberger, der das Unternehmen als Geschäftsführer lange mitprägte, zum Problem für das aufstrebende Haus: Porsche macht mit dem Unrechtsstaat gute Geschäfte. Rosenberger wird ausgebootet und ins KZ Kislau verschleppt. Ihm gelingt zwar die Emigration in die USA, doch nach dem Krieg, als er zurück nach Deutschland kommen möchte, will der Autohersteller nicht mehr mit dem einstigen Miteigner zusammenarbeiten. Bis heute wurde, wie die beklemmende ARD-Dokumentation „Geschichte im Ersten: Der Mann hinter Porsche - Adolf Rosenberger“ zeigt, seine Rolle in der Firmengeschichte nicht angemessen gewürdigt.