Namika - Que Walou

„Que Walou“ bedeutet in Tamazight, einem in Marokko gesprochenen Berberdialekt: „wie nichts“. So heißt auch das zweite Studioalbum der Frankfurter Rapperin Namika, mit dem sie sich nach ersten Charterfolgen („Lieblingsmensch“, 2015) endgültig im Musikbusiness etablieren möchte. Unverkennbar ist die inhaltliche Nähe zu ihrem Debütalbum „Nador“, das nach der Heimatstadt ihrer marokkanischen Großeltern benannt ist: Erneut stellt Namika sich und ihre Geschichte der Welt vor.

Hanan Hamdi, so ihr bürgerlicher Name, ist mit HipHop aufgewachsen und hat ihre ersten Tapes als freche „Hän Violett“ veröffentlicht. Heute fällt sie vor allem durch eine einzigartige Überlagerung von Gesang und Rap auf - und dadurch, dass sie HipHop mit Einflüssen aus Pop, marokkanischer Tanzmusik und Soul kombiniert.

Auch auf dem Album „Que Walou“ schüttet Namika ihr Herz aus, es geht um Liebe, Sehnsucht und eben auch um die Suche nach Identität und Glück. Über weite Strecken autobiografisch erzählt sie im Titelsong „Que Walou“, in „Hände“ und in der Vorab-Single „Ahmed (1990 - 2002)“ aus ihrem Leben. Sie singt über ihre Mutter, die in Deutschland um ein gutes Leben kämpft, über ihre Großmutter, die alles zusammenhält, über ihren Vater, der wie ein Geist war, und schließlich über sich selbst und darüber, wie sie ihren Weg findet.

„Que Walou“ - „wie nichts“: Dieser Titel passt, weil Namikas Stilmix wieder luftig leicht daherkommt. Trotzdem schafft sie es, mit ihren tiefgründigen Texte zu berühren. Und: Mit „Je ne parle pas français“, „Programm“, „Ok“ oder auch der astreinen Partyhymne „Zirkus“ könnte Namika nach „Lieblingsmensch“ vielleicht auch wieder ein Charterfolg gelingen.