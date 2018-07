Jochen Schropp ist wieder mit dabei bei "PBB". In die neue Staffel startet das Format aber mit einigen Neuerungen. (Andreas Rentz / Getty Images)

SAT.1 hat den Starttermin der neuen Staffel von „Promi Big Brother“ verraten: Am Freitag, 17. August, ziehen die neuen Prominenten in das „BB“-Haus ein. Welche Stars und Sternchen der Sender für die Voyeurismus-Show verpflichten konnte, wollte SAT.1 noch nicht verraten. Fest steht allerdings schon, dass neben Jochen Schropp nun auch Marlene Lufen moderieren wird.

„Das Schöne bei 'Promi Big Brother' ist, dass die Bewohner - obwohl sie wissen, dass sie gefilmt werden - irgendwann nicht anders können, als die Masken fallen zu lassen“, sagt Lufen. „Manche lassen noch dazu die Hüllen fallen, das kann ja auch ganz interessant sein.“ Sie habe jede Staffel „PBB“ geschaut, erzählt die 47-Jährige. „Deswegen kommt jetzt zusammen, was schon immer zusammengehört hat.“

Marlene Lufen, bekannt aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen", modiert in der neuen Staffel an der Seite von Schropp. (SAT.1/Claudius Pflug)

Jochen Schropp kündigte unterdessen möglicherweise eine Neuerung im Konzept an: „Ob es wieder zwei Bereiche geben wird? Man weiß nie, was Big Brother vorhat“, gibt sich der 39-Jährige geheimnisvoll. Seit der zweiten Staffel lebten die Bewohner in unterschiedlichen Bereichen - einem luxuriösen und einem mit nur wenigen Annehmlichkeiten.

„Promi Big Brother“ meldet sich zwei Wochen lang täglich um 22.15 Uhr, freitags bereits ab 20.15 Uhr.