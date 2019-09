Die Kommissare Zeiler (Nora Waldstätten) und Oberländer (Matthias Koeberlin) sind auf der Suche nach dem geflohenen Kitesurfer Matteo (Aaaron Friesz). (ZDF / Petro Domenigg)

Wer Mysteriöses entdecken will, wie bei der Umschreibung der Filmreihe „Die Toten vom Bodensee“ versprochen, der muss in der neunten Episode, „Die Meerjungfrau“ (Regie: Michael Schneider), schon genau hinschauen. Oder er badet in den Teaser-Szenen einer Wassernixe mit, die sich in den Untiefen windet - ein schöner Meerjungfrauentanz mit Wassergesprudel und viel Jenseitsmusik. Die Romantik wird einem allerdings alsbald genommen. „Silikon“, sagt Micha Oberländer (Matthias Koeberlin), der Lindauer Kommissar. „Is' 'ne Profiausrüstung!“ erläutert Hannah Zeiler aus Bregenz (Nora Waldstetten) angesichts der am Seeufer liegenden Leiche. „Mermaiding“ heißt die Trendsportart, der die Dame mit dem Plastik-Fischschwanz gehuldigt hat. Eher desillusionierend. Aber was alles gibt!

Doch wer mag wohl die blutüberströmte Fischdame ermordet haben? - Einer ist auf der Flucht, mit einem Messer im Bauch. Er stammt aus einer Kitesurfer-Kolonie, die sich unweit des Tatorts am Seeufer niedergelassen hat und dort mit allerlei Kursen und Freizeitevents schlecht und recht ihr Geld verdient. In dieses Milieu, um es gleich zu sagen, steigt der Film nicht tiefer ein. Irgendwelche Surf-Moves oder gar Fallschirm-Flüge bleiben dem Zuschauer jedenfalls vorenthalten.

Am Ufer des Bodensees finden Kommissare Zeiler (Nora Waldstätten) und Oberländer (Matthias Koeberlin) die Leiche einer jungen Frau (Anna Rot), die ein Meerjungfrauen-Kostüm trägt. (ZDF / Petro Domenigg)

Stattdessen wird jede Menge berichtet über Vergangenes - offensichtlich eine Spezialität des Drehbuchautors Timo Berndt. Es fügt sich, dass auch Oberländer mal Surfer war. Daher sein alter T 2, der immer so attraktiv in der Landschaft steht. Auch der Entlaufene mit dem Messer im Bauch hat so einen. Lange hält dieser Matteo durch (Aaron Friesz in einer übermenschlichen Leidensrolle), dann liegt ein Baum im Weg. Die Flucht geht aber immer weiter durch Schilf und Unterholz. Wann wird Matteo sterben? Derweil dürfen die Kommissare viel über die Tote und die Surfer-Kommune erfahren: Sibylle war die Frau des Weingutbesitzers und Winzers Fabian Baumgartner (einmal mehr: Sebastian Bezzel). Der lag in heftigem Streit mit seiner Frau, so wird berichtet, die übrigens segensreich als Sterneköchin im angeschlossenen Restaurant von Fabians Bruder tätig war. Ein Eifersuchtsdrama? Der Bruder führte das Restaurant und machte auch für Fabian die Geschäfte.

Doch auch mit dem auf der Flucht befindlichen Surfer hatte die Tote was, so wird beschieden - wie verdächtig! Alles läuft dann aber doch sehr stark auf den Surfer-Häuptling Georg (Julian Weigend) zu, Oberländers alten Freund aus vergangenen Tagen. Leider öffnet er die Geschichte viel zu früh. Man erfährt, dass die Nachricht, zwei Männer und eine Frau hätten seit Längerem auf dem See die Boote reicher Leute überfallen, zur Surfer-Clique passte . Auch im aktuellen Fall geht es um Geld - Schwarzgeld, das in die Schweiz gebracht werden sollte.

Der Winzer Fabian Baumgartner (Sebastian Bezzel) will mit seiner aufgebrachten Tochter Emma (Luzy Gartner) reden. Die will allerdings nichts davon hören. (ZDF / Patrick Pfeiffer)

Die Auflösung ist dann doch sehr verquält und verwunden. Es wird viel beredet, leider manchmal akustisch auch bis hin zur Unverständlichkeit. Erst der Schluss ist dann ein schönes Bild, das sich über Minuten erstreckt: Oberländers geschiedene Frau stirbt nach einem Unfall im Krankenhaus. Ein trauernder Mann bekommt in seiner Verzweiflung endlich Raum. Hannah, die Kommissarin mit dem steten Trauergesicht und dem monotonen Sprech aber, die sich immer wieder eines Stalkers erwehren muss, legt zur Befreiung einen akrobatischen Gruppentanz hin. Sie kann das. Es ist aber einerseits so überflüssig wie andererseits schön.