Gehört angeblich ebenfalls zu den Leit-Produkten für Microsofts E3-Präsentation: "Cyberpunk 2077" von "Witcher"-Macher CD Projekt. (CD Projekt)

Von der am 11. Juni beginnenden Spiele-Messe E3 erhoffen sich Gaming-Fans nicht weniger als den Startschuss für die nächste Konsolen-Generation. Nur leider hat sich Marktführer Sony für dieses Jahr abgeseilt: Man bleibt der Leitmesse 2019 fern und beobachtet die Ereignisse stattdessen aus der Ferne. Wäre also nur noch Microsoft, um eine neue Hardware anzukündigen. Jetzt deutet ein vermeintlicher Leak in dem bekannten Tech- und Gaming-Forum „Neogaf“ aber darauf hin, dass auch diese Erwartungen nicht erfüllt werden könnten: Angeblich will der Hersteller zwar einige technische Spezifikationen des Xbox-One-Nachfolgers bekanntgeben, das Gerät selber aber erst bei einer späteren Gelegenheit der Öffentlichkeit vorstellen.

Immerhin soll der Hersteller dafür Updates zu einigen vielversprechenden Spiele-Neuheiten im Gepäck haben - darunter „Gears of War 5“, „Cyberpunk 2077“ und „Halo Infinite“, die außerdem alle ein verbindliches Veröffentlichungsdatum bekommen sollen. Darüber hinaus will man wohl für 2020 ein neues „Age of Empires“ vorstellen, ein neues „Forza Motorsport“ aus der Garage rollen lassen und endlich eine Fortsetzung zur ursprünglich von Peter Molyneux erdachten Fantasy-Saga „Fable“ präsentieren - diesmal mit einer zeitgemäßen Open-World-Kulisse.

Bekommt auf der E3 offenbar ein Veröffentlichungsdatum: "Halo Infinite". (Microsoft / 343 Industries)

Weitere Schwerpunkte der E3-Präsentation sollen wohl Cloud-Computing und der auf Microsofts Azure-Technologie basierende Streaming-Dienst „Project Xcloud“ werden. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Microsoft und Sony an dieser Stelle eine ungewöhnliche Kooperation planen. Sogar Nintendo soll an einer Streaming-Lösung auf Azure-Basis interessiert sein.