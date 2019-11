Iron Maiden kommen für vier Konzerte nach Deutschland. (John Murtrie / Iron Maiden Holdings)

Das „Biest“ nähert sich mit großen Schritten: 2020 gehen Iron Maiden auf große Europa-Tournee - und kommen dabei auch in hiesige Gefilde. Wie nun angekündigt wurde, spielen die britischen Heavy-Metal-Legenden im kommenden Sommer vier Konzerte in Deutschland. Die „Legacy Of The Beast Tour“ führt die 1975 in London gegründete Band dabei nach Bremen, Köln, Berlin und Stuttgart.

Am 9. Juni werden Iron Maiden auf der Bremer Bürgerweide zu sehen sein, nur einen Tag später spielen Bruce Dickinson und Co. im RheinEnergie-Stadion in Köln. Es sind die ersten Shows der Band in beiden Städten seit den 90er-Jahren. In der Hauptstadt rocken die Briten am 23. Juni die Waldbühne Berlin, während sich die Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart am 18. Juli auf die allererste Stadionshow der Band in der baden-württembergischen Hauptstadt freuen darf. Als Vorbands dabei sind in Bremen Disturbed gemeinsam mit Airbourne; in Köln, Berlin und Stuttgart gibt es Airbourne mit Lord Of The Lost zu sehen.