Vier Tote bei Geiselnahme

Mitten in der Innenstadt von Lüttich fallen am Dienstag mehrere Schüsse. Ein Mann feuert auf Polizisten. Anschließend verschanzt er sich in einer Schule und nimmt eine Geisel. Es gibt mehrere Tote.