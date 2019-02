Findet sich auch in der Spiele-Fortsetzung wieder: die charakteristische Wecker-Szene, mit der jeder von schier unendlich vielen gleichen Tagen beginnt. (Sony Pictures / Tequila Works)

Zu den ikonischen Filmen, die Hollywood während der letzten 30 Jahre hervorgebracht hat, gehört zweifelsohne „Und täglich grüßt das Murmeltier“ mit „Ghostbusters“-Star Bill Murray: Die Geschichte um den überkandidelten Nachrichtensprecher Phil Connors, der denselben Tag wieder und wieder und wieder erlebt, gehört zu den am häufigsten recycelten Stoffen der Traumfabrik. Kaum eine Sitcom, Zeichentrick-Reihe oder andere, langlebige Serie, die nicht früher oder später ihre eigene „Groundhog Day“-Folge bekommt - denn so heißt die Zeitschleifen-Komödie im Original.

Jetzt hat das VR-Spielestudio von Sony Pictures eine virtuelle Fortsetzung zum humorigen Leinwand-Klassiker angekündigt: In „Groundhog Day: Like Father Like Son“ schlüpft der Spieler in die Rolle von Phil Connors Sprössling, der ebenso wie sein alter Herr dazu verdammt ist, ein und denselben Tag in einer Endlos-Schleife zu wiederholen.

"Und täglich grüßt das Murmeltier" ist die bis heute vielleicht schönste und liebenswerteste Liebeskomödie, in der Bill Murray (Bild, mit Andie McDowell) je mitspielte. Vor Kurzem feierte der Kultfilm sein 25-jähriges Jubiläum. (Sony Pictures)

Als verantwortliches Entwickler-Studio hat sich Sony das spanische Indie-Team Tequila Works raus gepickt, das für kleine Spiele-Hits wie „Deadlight“, „The Sexy Brutale“ und „Rime“ verantwortlich ist. Obwohl Sony hinter dem Projekt steckt, wird das „Groundhog Day“-Sequel nicht nur für PlayStation VR, sondern auch für Oculus Rift und HTC Vive veröffentlicht.