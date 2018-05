Fängt die verstörenden Ereignisse in Deutschland von 1933 bis 1945 mit düsterer und kantiger Comic-Grafik ein: "Through the Darkest of Times". (Paintbucket Games / Medienboard Berlin Brandenburg)

Das frisch gegründete Berliner Independent-Studio „Paintbucket“ versucht sich an der kritischen Reflexion eines finsteren Kapitels in der deutschen Geschichte: In „Through the Darkest of Times“ erzählen die Entwickler vom Kampf einer kleinen Widerstandsgruppe, die zwischen der Machtergreifung der Nazis 1933 und dem Ende des Kriegs 1945 gegen Hitler und seine Schergen kämpft. Die Mittel dafür: verdeckte Aktionen, die konsequente Gewinnung weiterer Unterstützer, die Hilfe von Verfolgten und überhaupt alles, was das Regime von innen schwächen könnte. Wo genau man die Nazis am besten treffen kann, ist von der aktuellen Kriegsphase abhängig: So geht es während der Olympischen Spiele 1936 vor allem darum, Informationen zu sammeln und an ausländische Journalisten weiterzugeben, um die Reputation der Hitler-Regierung im Ausland zu beschädigen.

Obwohl der historische Rahmen immer derselbe bleibt, fällt jede Spielpartie etwas anders aus: Wie viele Indie-Studios setzt auch das zweiköpfige Paintbucket-Team auf nach dem Zufallsprinzip erstellte Figuren und Umgebungen, damit der Spieler niemal im Voraus weiß, worauf genau er sich einstellen muss.

Für viele Szenarien kombiniert Entwickler Paintbucket seinen eigenwilligen Grafikstil mit gefilterten Original-Aufnahmen der damaligen Zeit. (Paintbucket Games / Medienboard Berlin Brandenburg)

Wann der vom Medienboard Berlin-Brandenburg geförderte Titel als fertige Version erscheint, ist unbekannt, aber bereits diesen Herbst soll auf Steam eine Early-Access-Version des Adventures veröffentlicht werden. Auf den geschichtlich relevanten Hintergrund ihres Titels sind die beiden Entwickler Jörg Friedrich und Sebastian Schulz besonders stolz: „Spiele werden oftmals als das erzählende Medium des 21. Jahrhunderts angesehen“, meint Jörg Friedrich. „Würde aber jemand heute alles, was er über die Geschichte des Dritten Reiches weiß, ausschließlich aus Computerspielen lernen, dann gäbe es in dieser Geschichte den Holocaust nur am Rande und Nazis wären die Fraktion, die zwar niemand mag, die aber die schönsten Uniformen und die besten Panzer hat. In den Fantasien und Erzählungen unseres Mediums kann man als Hitler Polen überfallen, aber die mörderische Rassenideologie der Nazis und der Holocaust werden in den allermeisten Fällen nur beiläufig erwähnt.“

„Wir sind seit mehr als 15 Jahren Spieleentwickler und lieben unser Medium. Wir möchten mit 'Through the Darkest of Times' neue Wege aufzeigen, wie Computerspiele das Thema Nationalsozialismus behandeln können“, so Sebastian Schulz weiter. „Wir sind überzeugt, dass Spiele deutlich mehr erzählerisches Potenzial haben, als sie bislang nutzen.“