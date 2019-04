Labo VR Kit

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Virtuelles Hyrule: Nintendo kündigt VR-Support für „Legend of Zelda“ und „Super Mario Odyssey“ an

Robert Bannert

In „Super Mario Odyssey“ virtuell am Strand spazieren gehen und mit Link per Headset die Welt von „Breath of the Wild“ erkunden: Nintendo will zwei der erfolgreichsten Switch-Spiele fit machen für sein „Labo VR“-Kit.