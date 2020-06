Jian "Uzi" Zi-Hao kündigte sein sofortiges Karriereende an. (Riot Games)

Wenn der Körper streikt: Mit gerade einmal 23 Jahren hängt der Profispieler Jian „Uzi“ Zi-Hao seine eSports-Karriere an den Nagel. Der Chinese, der aufgrund seiner makellosen „Mechanics“ (die Fähigkeit, schwierige Manöver blitzschnell und fehlerfrei durchzuführen) als einer der besten „League of Legends“-Gamer aller Zeiten gilt, begründete seinen sofortigen Rücktritt mit seiner gesundheitlichen Verfassung, die immer schlechter werde.

Von seinem Team Royal Never Give Up hieß es zunächst, die Ärzte hätten ihm zur Ruhe geraten, weil er sich in den vergangenen acht Jahren intensiven „LoL“-Trainings unter anderem eine langwierige Verletzung im Handgelenk zugezogen hätte.

„Arme eines 50-Jährigen“

„Uzi“ selbst verriet bereits 2019 in einem Interview: „Als ich einmal ins Krankenhaus für einen Check-Up ging, sagte mir der Doktor, dass meine Arme die eines 40- bis 50-jährigen Mannes entsprächen.“ Zudem klagte der von vielen Gamern als lebende Legende verehrte Botlaner und AD-Carry-König über starke Schmerzen in den Schultern und wenig Gefühl in seinen schwachen Beinen: „Oft habe ich keine Kraft in den Beinen. Der untere Teil meines Körpers fühlt sich völlig fremd an.“

Hinzu käme eine Diabetes Typ 2, die durch chronischen Stress, eine unregelmäßige Ernährung, das lange Wachbleiben, sein Übergewicht und durch andere Ursachen entstanden sei.

Trotz häufiger Pausen in den letzten Jahren, einer Diät, Gewichtsreduzierung und medikamentöser Behandlung hätte sich sein Wohlbefinden nicht wirklich verbessert.

Auf Twitter zollt die „League of Legends“-Szene dem „Unvollendeten“, der nie einen großen Titel gewinnen konnte, großen Respekt. Und so mancher der aktiven Spieler, Coaches und Fans hofft auf ein Comeback.