Überraschung! Helene Fischer hat trotz Kreativpause einen neuen Song veröffentlicht. (Sascha Steinbach/Getty Images)

Damit war wirklich nicht zu rechnen: Helene Fischer hat völlig überraschend einen neuen Song veröffentlicht! Und das, obwohl sich die Schlager-Queen seit Anfang des Jahres eigentlich in einer kreativen Pause befindet. Besonders ungewöhnlich: In „See You Again“ singt Fischer auf Englisch. Es handelt sich bei dem Stück um den Titelsong zu dem neuen Kinofilm „Traumfabrik“ (Start: 4. Juli).

Begleitend zu der pompösen Pop-Ballade veröffentliche die 34-Jährige in den sozialen Medien eine ausführliche Erklärung zu ihrem Mini-Comeback. In ihrem Facebook-Post heißt es unter anderem: „Gerade als ich nichts erwartet hatte, bekam ich die Anfrage, den Titelsong zu einem wunderschönen Kinofilm zu singen. Ich muss euch sagen, es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt!“

Anfang des Jahres zog sich Helene Fischer weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Sie wolle sich erholen und neue Kraft tanken, erklärt sie in einem Facebook-Post. (Alexander Koerner/Getty Images)

„Wir vermissen dich“

Gleichzeitig betont Fischer, die kürzlich auch mit einem Privatkonzert für einen Bauunternehmer von sich reden machte, dass ihre Kreativpause noch nicht beendet sei. In Richtung ihrer Fans schreibt sie: „Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich erst mal weiterhin diesen Weg der wertvollen Menschen- und Lebenszeit gehe und einfach mal Job Job sein lasse“. Sie wolle sich erholen „von allem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist“.

Könnte es bessere Werbung für einen Film geben? Helene Fischer singt mit "See You Again" den Titelsong zu der Kinoproduktion "Traumfabrik" (Start: 4. Juli). (Sascha Steinbach/Getty Images)

Während einige Fans in den Kommentarspalten bereits ihren „Traumfabrik“-Kinoabend planen, äußern viele andere ihre Freude über dieses unerwartete musikalische Lebenszeichen von Helene Fischer. „Danke, dass du dich meldest, wünsche dir weiterhin eine erholsame Zeit“, schreibt eine Userin. Eine andere erklärt: „Genieße die Zeit der Ruhe, und ich freue mich hin und wieder mal etwas zu hören. Wir vermissen dich.“