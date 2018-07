"Für die ARD werden gar keine mehr produziert", sagt Volker Klüpfel (rechts, mit Michael Kobr), gefragt nach weiteren "Kluftinger"-Verfilmungen. Die Rechte für mögliche neue Produktionen liegen nun bei den Autoren. (Hans Scherhaufer)

Eben erst haben die bestens aufeinander eingespielten Auflagenmillionäre Volker Klüpfel und Michael Kobr, die stets gemeinsam schreiben, den zehnten Band ihrer „Kommissar Kluftinger“-Erfolgsreihe vorgelegt. Am Mittwoch, 1. August, um 20.15 Uhr, treten sie mit der halb dokumentarischen, halb fiktionalen Krimi-Show „Das Krimiduell - Der perfekte Mord?“ selbst vor die Kameras - allerdings bei SAT.1. Offenbar ist der Senderwechsel kein Zufall, bislang wurden vier „Kluftinger“-Krimis mit Herbert Knaup in der Hauptrolle des kauzigen Allgäu-Ermittlers vom BR produziert und in der ARD ausgestrahlt. Doch damit ist nun definitiv Schluss, wie das Autorengespann im Interview mit der Agentur teleschau durchblicken ließ.

„Für die ARD werden gar keine mehr produziert. Nach dem letzten Film hat man dort gesagt, dass man nicht weitermachen wird“, sagt Volker Klüpfel. Traurig ist das Autorengespann nicht über das Aus bei der ARD. „Uns war das nicht ganz unrecht. Wir waren mit der Art, wie die Filme entstanden waren, nicht sehr zufrieden“, erklärt Klüpfel. „Wir hatten praktisch kein Mitspracherecht.“

"Wir hatten praktisch kein Mitspracherecht", sagt Volker Klüpfel (links, mit Co-Autor Michael Kobr) über die ARD-BR-"Kluftinger"-Filme, die ihm nicht gefallen haben. (Hans Scherhaufer)

Was die Verfilmung der mindestens sechs weiteren erschienenen „Kluftinger“-Romane angeht, finden derzeit allem Anschein nach bereits Gespräche mit neuen Partnern statt. „Die Filmrechte für die neuen Bücher liegen alle bei uns. Dann können wir entscheiden, was wir damit machen“, stellt Michael Kobr im teleschau-Gespräch klar.