Im hessischen Volkmarsen ist ein Autofahrer in die Zuschauer des Rosenmontagsumzugs gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. (Uwe Zucchi/dpa)

Im hessischen Volkmarsen ist ein Autofahrer mit einem Mercedes in die Zuschauer beim örtlichen Rosenmontagszug gefahren. Dabei sind nach Angaben von Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill 30 Menschen verletzt worden, sieben davon schwer. Die Polizei nahm den Fahrer fest und wird ihn nun befragen. Der Fahrer ist nach Informationen von Polizei und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt deutscher Staatsbürger, 29 Jahre alt und kommt selbst aus Volkmarsen. Laut Angaben des hessischen Innenministeriums ist er zurzeit nicht vernehmungsfähig.

Die ermittelnden Beamten gehen davon aus, dass der Fahrer vorsätzlich in den Rosenmontagszug gefahren ist. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Ein Anschlag kann nach Angaben des hessischen Innenministeriums nicht ausgeschlossen werden. Nach bisherigen Erkenntnisen fuhr der Mann mit hoher Geschwindigkeit in die Zuschauer. Zuvor hatte ein Polizeisprecher in Volkmarsen gesagt, dass keine Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat vorlägen und die Polizei nicht von einem Anschlag, sondern von einem vorsätzlichen Tatgeschehen ausgehe. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das teilte der Sprecher der Behörde, Alexander Badle, am Montag mit.

Vorsichtshalber wurden am Montag alle Fastnachtsumzüge in Hessen abgebrochen, wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte. Ob die für Dienstag geplanten Veranstaltungen im Straßenkarneval stattfinden können, sei noch nicht entschieden, sagte ein Sprecher.

Die Polizei in Nordhessen hat ein Hinweisportal eingerichtet. Die Beamten appellierten an alle, die Bilder und Videos aus Volkmarsen haben, sich mit Spekulationen zurückzuhalten und keine dieser Aufnahmen zu verbreiteten.

Wie die Waldeckische Landeszeitung berichtet, fuhr ein deutscher Fahrer mit einem im Landkreis Waldeck-Frankenberg zugelassenen Mercedes Kombi am Montagnachmittag in Höhe eines Verbrauchermarktes in die dort versammelte Zuschauermenge. Wie die Hessenschau berichtet, war der silberfarbene Mercedes-Kombi Augenzeugenberichten zufolge gegen 14.30 Uhr in eine Gruppe von Zuschauern gefahren. Das Auto sei etwa 30 Meter weit in die Menge gefahren, bis es zum Stehen gekommen sei. Der Fahrer habe noch Gas gegeben.

Die Polizei hat den Fahrer des Mercedes festgenommen. (Uwe Zucchi/dpa)

Die Zeitung „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ berichtet von Zeugenangaben, nach denen der Mercedes-Fahrer die Absperrung umgangen habe und dann mit Vollgas auf die Menschenmenge zugerast sei. Die Zeugen hätten den Eindruck gehabt, dass der Fahrer es vor allem auf Kinder abgesehen hatte. Von der Polizei gab es dazu keine Angaben.

Die Hintergründe sind noch unklar: „Ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt oder ein technisches Versagen ist oder ob schlimmstenfalls Absicht dahinter steckt, dazu können wir leider gar nichts sagen“, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Kassel.

Ein Anschlag kann nach Angaben des hessischen Innenministeriums nicht ausgeschlossen werden. (Uwe Zucchi/dpa)

Der Umzug in der Stadt in Nordhessen hatte rund 700 Teilnehmer, 27 Gruppen seien in diesem Jahr dabei gewesen, erläuterte der 1. Vorsitzende der Volkmarser Karnevalsgesellschaft, Christian Diste. Es habe noch nie Drohungen gegen den Karneval gegeben.

Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt. Bereits am Sonntag hatte es nach Angaben der örtlichen Feuerwehr einen Zwischenfall bei einer Karnevalsveranstaltung in einer Halle in Volkmarsen gegeben: Wegen eines Feueralarms seien der Veranstaltungsort geräumt und der betroffene Bereich kontrolliert worden, schrieb die Feuerwehr auf Facebook. Der Grund für den Alarm sei nicht feststellbar gewesen, anschließend sei die Veranstaltung nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, ist unklar.

(mit dpa)

++ Dieser Artikel wurde um 19.04 Uhr aktualisiert ++