Was für ein Tohuwabohu: Bei "Das Haus der 101 Dalmatiner" sind die Hunde los! Die süßen Fellnasen richten jede Menge Chaos an. (Disney)

Die Hunde sind los! Mit der neuen Animationsserie „Das Haus der 101 Dalmatiner“ erobern viele gepunktete Felltierchen im Comic-Stil die Bildschirme. Die erste Staffel, die am Montag, 18. März, beim Disney Channel startet, verspricht viele verrückte Momente, witzige Abenteuer und einige niedliche Hunde-Augenblicke rund um das Thema Verwandtschaft.

Der Kern der Handlung ist eine schwarz-weiße Rasselbande, die lernt, was Familie bedeutet: Delilah und Doug Dalmatiner, die Eltern von 99 Fellnasen, müssen tagsüber in die Arbeit und übertragen ihren beiden ältesten Kindern Dylan und Dolly die Verantwortung über ihre Geschwister. Doch das ist nicht so einfach: Wie behält man 97 kleine Welpen im Auge - besonders, wenn man selbst noch ein Welpe ist? Dylan geht mit großem Pflichtbewusstsein und Ernst an die Aufgabe ran, während Dollys Motto lautet: „Geht nicht, gibt's nicht!“.

Nanu, wer hat sich denn hier verkleidet? Gemeinsam erleben die 101 Dalmatiner viele lustige Abenteuer. (Disney)

Die beiden haben alle Hände voll zu tun, nicht den Überblick zu verlieren, und sie werden immer wieder aufs Neue auf die Probe gestellt. Zwischen wilden Abenteuern, spaßigen Ausflügen und jeder Menge Hundenasen lernen die liebenswerten Hündchen, worauf es unter Geschwistern, in einer Familie und im Leben wirklich ankommt.

Nicht nur Hunde-Fans werden von der neuen Disney-Channel-Serie begeistert sein: Mit spannenden und lustigen Geschichten vor der prachtvollen Kulisse Londons nähern sich die Macher Themen wie Familie und Freundschaft, aber auch Verantwortungsbewusstsein und Vertrauen. Die Erzählungen der knuddeligen Vierbeiner basieren auf dem Zeichentrickfilm „101 Dalmatiner“ von 1961 nach dem Roman von Dodie Smith. Die 26 Episoden der ersten Staffel dauern jeweils 22 Minuten und werden von Montag bis Freitag, um 17.40 Uhr, im Disney Channel ausgestrahlt.