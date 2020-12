Oliver Welke zieht eine Bilanz eines über weite Strecken alles andere als humorvollen Jahres. Und es werden wieder Schmähpreise verliehen. (ZDF/Sascha Baumann)

Es gibt Auszeichnungen und Würdigungen, auf die man wirklich stolz sein kann. Und dann gibt es „Ehrungen“, die fallen eher in die Kategorie „Lieber nicht“. Die „Goldene Himbeere“ ist so ein Preis, den Hollywood-Schauspieler fürchten, vor allem wenn sie eigentlich auf einen Oscar gehofft haben. Oliver Welke und sein Team machen zum Jahresfinale nun wieder eine Drohung wahr: In der Sondersendung „heute show - Der satirische Jahresrückblick“ werden einmal mehr die eher unglücklichen als glücklichen Gewinner des alljährlichen Schmähpreises „Goldener Vollpfosten“ benannt.

Wie lange hält die Freundschaft Schröder-Putin?

Andreas Scheuer wurde im vergangenen Jahr mit dem "Goldenen Vollpfosten" ausgezeichnet. Im Amt hat er sich trotzdem gehalten. (2020 Getty Images/Maja Hitij)

Im vergangenen Jahr war der vor allem wegen seines Missmanagements des sogenannten Autobahn-„Mautdebakels“ umstrittene Verkehrsminister einer der ausgezeichneten „Vollpfosten“. Im Horrorjahr 2020 ist vieles passiert, eines aber bezeichnenderweise nicht: Andreas Scheuer ist - trotz der Aufmerksamkeit durch das „heute-show“-Team rund um Oliver Welke und Gernot Hassknecht (Hans-Joachim Heist) immer noch im Amt - und abermals ein Anwärter auf den Preis.

Auch in der ZDF-Mitternachtssendung „Der satirische Jahresrückblick“ dürfte Verkehrsminister Scheuer ein Thema sein. Die „Frontal 21“-Satireautoren Werner Doyé und Andreas Wiemers zeigen wieder „Höhepunkte menschlichen Zusammenlebens“, und da darf dann auch ein vermeintlich ungeschickt agirender Politiker nicht fehlen. Doyé und Wiemers stellen im Corona-Jahr die Frage, wann denn endlich Andreas Scheuer unter Quarantäne gestellt wird. Und ebenfalls spannend: Wann wird Ex-Kanzler Gerhard Schröder endlich den geforderten Mindestabstand zu seinem Freund Wladimir Putin einhalten?