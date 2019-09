„FIFA“ und „Game of Thrones“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Volta is coming: „FIFA 20“ hisst die Banner der „Game of Thrones“-Häuser

teleschau

Electronic Arts hisst die Flaggen der „Game of Thrones“-Familien: Wer will, kann künftig für Stark, Targaryen & Co. kicken.