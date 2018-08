Microsofts "Sea of Thieves" (Bild) setzt auf Cartoon-Grafik und Mannschaften von beschaulicher Größe. Mit "Atlas" droht jedoch ernsthafte Konkurrenz. (Microsoft / Rare)

Bekannt geworden ist Wildcard durch seinen Dino-starken Multiplayer-Hit „Ark: Survival Evolved“ - jetzt scheint das in Washington angesiedelte Entwickler-Studio daran zu arbeiten, sich ein zweites Standbein aufzubauen.

Ein zufällig oder zumindest stark verfrüht auf den Youtube-Kanal des Entwicklers gespültes Video zeigt dessen neuen Titel „Atlas“ - und in dem dreht sich alles um Rum, Segelschiffe, grimmige Seebären sowie natürlich das dicke „X“ auf der obligatorischen Schatzkarte. Tatsächlich scheint das Piraten-Abenteuer mit großen Hafenstädten, Wirtshaus-Keilereien, Seeschlachten und ausgedehnten Landgängen mehr als genug Potenzial zu haben, Microsofts ähnlich angelegtes „Sea of Thieves“ entweder ordentlich kielzuholen oder gleich komplett zu versenken.

Der nächste mutmaßliche "Atlas"-Nebenbuhler hatte noch immer keinen Stapellauf: Bei "Skull & Bones" ist die Piraten-Crew nur visuelle Staffage, denn in Ubisofts See-Gefechten dreht sich alles nur um Schiffe. Landgänge oder gar Schatzsuchen? Leider Fehlanzeige. (Ubisoft)

Anders als die von Rare entwickelte Cartoon-Piraterie bedient „Atlas“ allerdings einen realistischeren Look, gerade „Ark“-Spieler dürften sich direkt heimisch fühlen. Obendrein können sie an Land auf dem Rücken urtümlicher Echsen reiten - denen aus dem bekannten Survival-Bestseller nicht unähnlich. Auch Ubisofts „Skull & Bones“ könnte mit „Atlas“ einen ernstzunehmenden Konkurrenten bekommen, denn anders als das Geböllere der Franzosen beschränkt sich das Wildcard-Spiel nicht nur auf die Schiffe, sondern simuliert das komplette Piraten-Leben - von stürmischer See und qualmenden Kanonen bis hin zur Schatzsuche auf einsamen Inseln voller mythischer Bestien.

Nähere Informationen zu „Atlas“ liegen noch keine vor. Wildcard selbst hat das Filmchen zwischenzeitlich wieder von seinem Kanal gelöscht, allerdings ist das Video mittlerweile an vielen anderen Stellen im Netz zu finden. Möglich, dass der Trailer für die bevorstehende Gamescom entstand, um den Titel dort erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren.