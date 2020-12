Vatikanstadt. Ein Hauch von Ewigkeit - Sa. 12.12. - ARTE: 20.15 Uhr „Vatikanstadt. Ein Hauch von Ewigkeit“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Vom Grabmal zum größten Sakralbau der Welt

Sarah Kohlberger

Es ist ein Blick weit zurück in die Vergangenheit: Vor 2.000 Jahren führte ein Großbrand in Rom zu einer Gedenkstätte - an genau der Stelle, an der heute der berühmte Petersdom steht. Eine ARTE-Dokumentation widmet sich der Geschichte des berühmten Sakralbaus.